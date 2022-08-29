Коронавирус в Бурятии «дал слабину»

Суточный прирост больных снизился
За прошедшие сутки, 28 августа, в Бурятии зарегистрировано 205 новых заболевших COVID-19. В конце прошлой недели показатель ежесуточного прироста был почти вдвое выше – в пределах 400.
Всего же в республике с начала пандемии зарегистрировано 143 497 случаев заражения COVID-19. Из них 45% (64 998) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от коронавируса 137 860 жителей Бурятии, в том числе за прошедшие сутки – 21.
С начала пандемии коронавирус унёс жизни 3049 человек. За прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.
Сегодня в стационарах получают лечение 344 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 23 больных.
В отделениях реанимации находятся 25 пациентов (из них старше 65 лет – 18), на ИВЛ – 10 человек.
Всего для лечения пациентов с COVID-19 на сегодня в Бурятии перепрофилировано 440 коек. Занятость коечного фонда составляет 78 %.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2244 больных.
Отметим, уровень заболеваемости COVID-19 в целом по стране начал расти в середине июля, после отмены всех коронавирусных ограничений. Роспотребнадзор объяснил, что рост числа новых случаев связан с распространением новых, более заразных подвидов омикрон-штамма. Кстати, в августе в России обнаружили «дельтакрон» - гибрид штаммов «омикрон» и «дельта», его опасность еще не изучена, о появлении в Бурятии пока не сообщалось.
С 17 августа в Бурятии масочный режим официально стал обязательным при посещении:
- медицинских и аптечных организаций;
- организаций социального обслуживания стационарного типа;
- при посещении кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений;
- торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров;
- при проезде в общественном транспорте по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси;
- культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.
Коронавирус в Бурятии «дал слабину»
Общество, Фото:
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