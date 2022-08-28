В Бурятии на охоте пропал мужчина



27 августа в 5:00 двое мужчин вышли на охоту в местности посёлка Кичера, позднее в 11:45 один из них обнаружил пустую лодку напарника на берегу. Он сообщил в дежурную часть, что его приятель пропал. Об этом сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».



Отмечается, что на место выезжала бригада поисково-спасательного отряда - 3 человека, 2 единицы техники.



- Осмотрены береговые зоны левого и правого берегов озера, просмотрено дно до глубины 1-1,5 м на удалении 10 км от места нахождения лодки. В 18:00 закончены поиски, результатов не дали. Приостанавливаются до выяснения новых обстоятельств, - говорится в группе.



Как сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС России по Бурятии, накануне для проведения поисковых работ привлекались сотрудники Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России. Было обследовано совместно с сотрудниками полиции 10 км береговой линии, безрезультатно.





