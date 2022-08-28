28 августа

27 августа

26 августа

Популярное

В Бурятии на охоте пропал мужчина

В Бурятии на охоте пропал мужчина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На место выезжали спасатели

27 августа в 5:00 двое мужчин вышли на охоту в местности посёлка Кичера, позднее в 11:45 один из них обнаружил пустую лодку напарника на берегу. Он сообщил в дежурную часть, что его приятель пропал. Об этом сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Отмечается, что на место выезжала бригада поисково-спасательного отряда - 3 человека, 2 единицы техники.

- Осмотрены береговые зоны левого и правого берегов озера, просмотрено дно до глубины 1-1,5 м на удалении 10 км от места нахождения лодки. В 18:00 закончены поиски, результатов не дали. Приостанавливаются до выяснения новых обстоятельств, - говорится в группе.

Как сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС России по Бурятии, накануне для проведения поисковых работ привлекались сотрудники Северо-Байкальского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России. Было обследовано совместно с сотрудниками полиции 10 км береговой линии, безрезультатно.


спасатели МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на охоте пропал мужчина
В Бурятии на охоте пропал мужчина
Общество, 28.08.2022
На место выезжали спасатели
Бурятский скульптор поработает над арт-проектом в Прибайкальском нацпарке
Бурятский скульптор поработает над арт-проектом в Прибайкальском нацпарке
Общество, 28.08.2022
Жигжит Баясхаланов создаст скульптуру из мрамора
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 28.08.2022
В регионе действует особый противопожарный режим
В Иволгинском районе Бурятии открыли две новые площадки
В Иволгинском районе Бурятии открыли две новые площадки
Общество, 28.08.2022
Это детская площадка и универсальная спортивная площадка
В Улан-Удэ днём до +21 градуса
В Улан-Удэ днём до +21 градуса
Общество, 28.08.2022
Местами по Бурятии кратковременные дожди, грозы
В Иволгинском районе Бурятии открылась третья амбулатория за полгода
В Иволгинском районе Бурятии открылась третья амбулатория за полгода
Общество, 27.08.2022
Приём будут вести участковый врач-терапевт, участковый врач-педиатр и фельдшер
Читинец украл у знакомой овощи и деньги
Читинец украл у знакомой овощи и деньги
Общество, 27.08.2022
Мужчина ранее неоднократно судим
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти младенца в Бурятии
Росздравнадзор проведёт проверку по факту смерти младенца в Бурятии
Общество, 27.08.2022
Поручение о проверке дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко
В нацпарке Бурятии провели очередной экологический десант
В нацпарке Бурятии провели очередной экологический десант
Общество, 27.08.2022
Твёрдые коммунальные отходы собраны в рекреационных местах
В Братске после смерти беременной женщины возбудили дело
В Братске после смерти беременной женщины возбудили дело
Общество, 27.08.2022
Назначены судебно-медицинские экспертизы
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2022
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2022
Общество, 27.08.2022
Два массовых шествия, глобальная реконструкция дамбы, парад невест и многое другое в подборке Сергея Тарасенко

В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку
В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку
Общество, 27.08.2022
Пожилая женщина ушла из дома для сбора дикоросов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^