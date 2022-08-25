СМИ рассказали о динозаврах, которые водились на Дальнем Востоке
Сахалинское издание АСТВ.ру выяснило, какие динозавры водились на Дальнем Востоке. Так, к примеру, в 1934 году японцы во время строительства больницы на Сахалине в районе Синегорска обнаружили ископаемые остатки доисторического ящера. Ниппонозавр — это первая и единственная находка динозавра подобного вида. Хотя грамотнее его нужно называть Nipponosaurus sachalinensis.
В Забайкальском крае водилось странное создание, известное как кулиндадромей. Небольшой растительноядный динозавр: длина полтора метра, рост в холке - 60-70 см.
В Бурятии обитал тенгризавр - род титанозаврид среднего мелового периода. Ископаемые остатки найдены в урочище Могойто в Селенгинском районе.
- Tengrisaurus starkovi основан на трёх хвостовых позвонках. Род характеризуется сильно проколотыми передними и средними хвостовыми позвонками, с сильно развитыми преэпипофизами, высоко пневматическим нервным позвоночником и прочной костной структурой центра, - сообщает АСТВ.ру.
В Амурской области амурозавр обитал в конце позднего мела, 74-65 миллионов лет назад. Это двуногий травоядный ящер из семейства «утконосых динозавров» с полым гребнем на вершине головы.
Также останки динозавров находили в Якутии. В 2002-2011 годах в месторождении Тээтэ нашли остатки двух травоядных динозавров - стегозавра и камаразавра, а также двух хищников - аллозавра и целурозавра.
В Бурятии обитал динозавр с мощным хвостом
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