Поступок семьи крайне возмутил отдыхающих
В Бурятии запечатлели очередной неприличный поступок туристов на Байкале. На этот раз женщина с детьми чистили зубы прямо в озере.
Фотография появилась в паблике «Аноним 03». Автор запечатлел, как женщина и подростки, находясь в воде, совершают утренние гигиенические процедуры, а именно чистят зубы. На фото отчётливо видно, как один из сыновей сплёвывает зубную пасту в воду.
На снимок попали двое подростков, но всего чистящих зубы в Байкале детей было трое, рассказал автор очевидец.
«Это трэш, друзья, вас разве не учат как обращаться с природой. Тем более с нашим священным озером!» - подписал своё фото автор.
Другие неравнодушные жители поддержали автора в комментариях. «Пока Байкал в болото не превратят, в покое его не оставят», «Нда, какой пример собственным детям», «Позор», - пишут пользователи.
Однако такую позицию разделили не все. Некоторые комментаторы не увидели в произошедшем ничего страшного: «Почистила зубы, и что с того. Она же не нефть разлила.», «Раньше всегда мылись и стирались, что тут такого».
Также пользователи призывают не фотографировать нарушителей исподтишка, а подходить к ним и сразу же призывать к порядку.
В Бурятии женщина с детьми чистили зубы прямо в Байкале
Общество, Фото:
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