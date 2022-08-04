В Бурятии женщина с детьми чистили зубы прямо в Байкале

Поступок семьи крайне возмутил отдыхающих



В Бурятии запечатлели очередной неприличный поступок туристов на Байкале. На этот раз женщина с детьми чистили зубы прямо в озере.



Фотография появилась в паблике «Аноним 03». Автор запечатлел, как женщина и подростки, находясь в воде, совершают утренние гигиенические процедуры, а именно чистят зубы. На фото отчётливо видно, как один из сыновей сплёвывает зубную пасту в воду.



На снимок попали двое подростков, но всего чистящих зубы в Байкале детей было трое, рассказал автор очевидец.



«Это трэш, друзья, вас разве не учат как обращаться с природой. Тем более с нашим священным озером!» - подписал своё фото автор.



Другие неравнодушные жители поддержали автора в комментариях. «Пока Байкал в болото не превратят, в покое его не оставят», «Нда, какой пример собственным детям», «Позор», - пишут пользователи.



Однако такую позицию разделили не все. Некоторые комментаторы не увидели в произошедшем ничего страшного: «Почистила зубы, и что с того. Она же не нефть разлила.», «Раньше всегда мылись и стирались, что тут такого».



Также пользователи призывают не фотографировать нарушителей исподтишка, а подходить к ним и сразу же призывать к порядку.

