Работы прошли в Кяхтинском районе
На территории Бултумурского казачьего дацана в Кяхтинском районе Бурятии восстановили уникальный памятный знак казакам. Работы провели активисты «Боевого братства».
Реставрация памятника проводилась по инициативе и непосредственном участии подполковника милиции в отставке, бывшего заместителя командира ОМОН МВД по Бурятии, участника боевых действий на территории Северо-Кавказского региона, казачьего полковника объединения казаков Бурятии Бато Дансарунов.
Провести ремонтные работы ветерану помог племянник Михаил Дансорунов, который сейчас работает машинистом тепловоза, а в прошлом был боевым пловцом внутренних войск МВД России.
- Оба активиста являются потомственными казаками. Четыре поколения их рода принимали участие в вооруженных конфликтах по защите интересов Российской империи, Советского Союза и России, - сообщили в Бурятском отделении «Боевого братства».
В Бурятии восстановили памятный знак казакам
Общество, Фото:
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