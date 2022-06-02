Погибший в ходе спецоперации Баир Хандуев награждён орденом Мужества посмертно
В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии старший лейтенант Хандуев Баир Матвеевич. Ему было 29 лет.
Баир Хандуев родился 19 сентября 1992 года в селе Исинга Еравнинского района. Учился в средней школе в селе Ульдурга.
В 2014 году окончил БГСХА, получил квалификацию инженера-механика сельскохозяйственных машин.
После окончания вуза прошёл срочную службу и решил остаться служить в Вооружённых силах.
Прошёл обучение в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге, в 2017 году получив звание лейтенанта.
- Баир всегда был деятельным человеком. В школьные и студенческие годы занимался вольной борьбой, настольным теннисом, волейболом, принимал самое активное участие в спортивных соревнованиях, неоднократно награждался дипломами, грамотами, призами. Баир не переставал придерживаться активной жизненной позиции и в годы военной службы, - сообщается в группе «Еравна-инфо».
Был награждён грамотой за участие в конкурсе по полевой выучке «Мастера артиллерийского огня-2020», грамотой в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне за успехи в боевой подготовке, высокую личную дисциплину. Получил медаль «Участника маневров войск (сил) «Восток-2018».
Был участником парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Героически погиб в ходе спецоперации. Посмертно награждён орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга.
На Украине погиб старший лейтенант из Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортивную площадку строят в Селенгинском районе
Стихотворение о подвиге представленного к званию Героя России Балдана Цыдыпова получило название «Будем жить!»
Сельчане просят изменить в названии своего села одну букву
Автомобилистка не могла выбраться несколько часов
Работы по кошению травы вновь начнутся при возрастании травы на более чем 15 см
Проект вошёл в пятёрку лидеров
Также на мероприятии будут производители из других регионов России
Всего по республике распространят 20 тысяч кур-несушек
ЗАГС поздравил молодых родителей стихотворением
С погибшим в ходе спецоперации Романом Каратаевым простятся в Закаменске
В мае стремительно развивались засушливые условия
Мужчина скрылся от контроля инспекции
Необычную находку обнаружили лесники
Лисёнок пришёл к дому улан-удэнцев в поисках еды
Специалисты подсчитали, какую долю от общего жилого фонда республики занимают дома из дерева