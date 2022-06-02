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На Украине погиб старший лейтенант из Бурятии

На Украине погиб старший лейтенант из Бурятии
Общество, 
Погибший в ходе спецоперации Баир Хандуев награждён орденом Мужества посмертно

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии старший лейтенант Хандуев Баир Матвеевич. Ему было 29 лет.

Баир Хандуев родился 19 сентября 1992 года в селе Исинга Еравнинского района. Учился в средней школе в селе Ульдурга.

В 2014 году окончил БГСХА, получил квалификацию инженера-механика сельскохозяйственных машин.

После окончания вуза прошёл срочную службу и решил остаться служить в Вооружённых силах.

Прошёл обучение в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге, в 2017 году получив звание лейтенанта.

- Баир всегда был деятельным человеком. В школьные и студенческие годы занимался вольной борьбой, настольным теннисом, волейболом, принимал самое активное участие в спортивных соревнованиях, неоднократно награждался дипломами, грамотами, призами. Баир не переставал придерживаться активной жизненной позиции и в годы военной службы, - сообщается в группе «Еравна-инфо».

Был награждён грамотой за участие в конкурсе по полевой выучке «Мастера артиллерийского огня-2020», грамотой в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне за успехи в боевой подготовке, высокую личную дисциплину. Получил медаль «Участника маневров войск (сил) «Восток-2018».

Был участником парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Героически погиб в ходе спецоперации. Посмертно награждён орденом Мужества за проявленную отвагу при исполнении воинского долга.


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