Хоровой концерт в Улан-Удэ вызвал восторженные отзывы зрителей

Общество, Фото: предоставлено пресс-службой БГАТОиБ

Вечер проходил в рамках музыкального фестиваля «Возвращение»



В рамках фестиваля классической и современной музыки «Возвращение» 3 мая на сцене Бурятского театра оперы и балета прошёл вечер хоровой музыки «Воспевая отчий край».



Песни композиторов Бурятии прозвучали в исполнении хора a cappella под руководством главного хормейстера театра Валерия Волчанецкого и солистов оперы Ольги Жигмитовой, Елены Мохосовой, Эдуарда Жагбаева, Билигмы Ринчиновой, Чингиса Иванова. Также в концерте приняла участие народная артистка СССР Галина Шойдагбаева.



Начался концерт необычно. Впервые хор Бурятского театра оперы и балета исполнил православные молитвы на бурятском языке.



- Сегодня историческое событие. Впервые на сцене нашего Бурятского театра оперы и балета звучат духовные песнопения на бурятском языке, - отметил протоиерей отец Евгений Старцев.



Изюминкой концерта стало новое звучание всеми любимых бурятских песен. Автором подобного перерождения — переложения произведений для хора a cappella — стал главный хормейстер театра, заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий.



Концерт «Воспевая отчий край!» вызвал восторженные отзывы зрителей.



- Мне очень понравилось, отдохнул душой, получил эстетическое удовольствие. Думаю, что всем спортсменам нужно ходить на такие мероприятия, - отметил Виктор Дулмаев, мастер спорта международного класса по боевому самбо.



- Очень понравилось. Я услышал новые звуки. Наши любимые бурятские песни в исполнении хора. Спасибо большое, - поделился общественник Чингис Болотов.



- Очень хорошо подобрана программа фестиваля, очень разнообразная. Думаю, слушателям очень понравились все концерты, - рассказал немецкий дирижёр и педагог Фред Бутткевиц.



Напомним, что в рамках фестиваля «Возвращение» проходят концерты и творческие встречи. Завершится праздник классической и современной музыки симфоническим концертом памяти заслуженного деятеля искусств Российский Федерации, дирижёра Валерия Цыденовича Галсанова, сообщает пресс-служба БГАТОиБ.



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