В Бурятии сохранятся все льготные ипотечные программы

Алексей Цыденов заявил, что процентные ставки не изменятся



14 апреля во время прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что все дальневосточные программы по ипотеке сохраняются и продлятся. Продолжает работу дальневосточная ипотека под 2 процента и сельхозипотека под 3 процента годовых.



- Я бы хотел отдельно подчеркнуть, по программе «Дальневосточная ипотека» есть условия, когда человек может взять ипотеку под 0,1 процента годовых. Это возможно, если человек получает зарплату на карточку Сбербанка и предприятие, в котором он работает, обслуживает зарплатный проект в Сбербанке. В других банках есть подобные условия, и если сопутствующие проекты заведены в банк, то человек может взять ипотеку на ещё более льготных условиях. Причём проценты сохраняются вне зависимости от того, что происходит. Даже тем людям, которые взяли ипотеку в прошлом году, несмотря на скачки изменения учётной ставки Центробанка (она поднималась до 20 процентов, сейчас спустилась до 17 – ред.), было гарантировано, что все льготные программы продолжаются. Никому, кто взял ипотеку по льготным ставкам, ставки не пересмотрели, не подняли, - рассказал Алексей Цыденов.



Также глава Бурятии отметил, что возможность продолжения ипотечных программ – это поддержка не только строительному бизнесу, но и всей экономике в целом.

