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В Бурятии сохранятся все льготные ипотечные программы

В Бурятии сохранятся все льготные ипотечные программы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов заявил, что процентные ставки не изменятся

14 апреля во время прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что все дальневосточные программы по ипотеке сохраняются и продлятся. Продолжает работу дальневосточная ипотека под 2 процента и сельхозипотека под 3 процента годовых.

- Я бы хотел отдельно подчеркнуть, по программе «Дальневосточная ипотека» есть условия, когда человек может взять ипотеку под 0,1 процента годовых. Это возможно, если человек получает зарплату на карточку Сбербанка и предприятие, в котором он работает, обслуживает зарплатный проект в Сбербанке. В других банках есть подобные условия, и если сопутствующие проекты заведены в банк, то человек может взять ипотеку на ещё более льготных условиях. Причём проценты сохраняются вне зависимости от того, что происходит. Даже тем людям, которые взяли ипотеку в прошлом году, несмотря на скачки изменения учётной ставки Центробанка (она поднималась до 20 процентов, сейчас спустилась до 17 – ред.), было гарантировано, что все льготные программы продолжаются. Никому, кто взял ипотеку по льготным ставкам, ставки не пересмотрели, не подняли, - рассказал Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии отметил, что возможность продолжения ипотечных программ – это поддержка не только строительному бизнесу, но и всей экономике в целом.
ипотека

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