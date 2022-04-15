Концерт состоялся в КТЦ «Феникс»
В концертно-театральном центре «Феникс» сотрудники УФСИН побывали на концерте творческого коллектива «Забайкалье» в Улан-Удэ. Пресс-релиз об этом опубликовало УФСИН по Бурятии
В оркестре играют студенты, преподаватели и выпускники кафедры народных инструментов Восточно-Сибирского государственного института культуры, а также музыканты-народники.
- В репертуаре концертного русского оркестра «Забайкалье» произведения классики, русских композиторов и композиторов Бурятии, оригинальные сочинения для русского народного оркестра, обработки народных мелодий, эстрадные композиции, - отметили в УФСИН.
В Улан-Удэ УФСИН рассказало о посещении концерта
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