В Улан-Удэ УФСИН рассказало о посещении концерта

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Концерт состоялся в КТЦ «Феникс»



В концертно-театральном центре «Феникс» сотрудники УФСИН побывали на концерте творческого коллектива «Забайкалье» в Улан-Удэ. Пресс-релиз об этом опубликовало УФСИН по Бурятии



В оркестре играют студенты, преподаватели и выпускники кафедры народных инструментов Восточно-Сибирского государственного института культуры, а также музыканты-народники.



- В репертуаре концертного русского оркестра «Забайкалье» произведения классики, русских композиторов и композиторов Бурятии, оригинальные сочинения для русского народного оркестра, обработки народных мелодий, эстрадные композиции, - отметили в УФСИН.



