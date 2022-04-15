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Поезда между Иркутском и Улан-Батором запускают спустя два года

Поезда между Иркутском и Улан-Батором запускают спустя два года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено ещё в марте 2020 года

С 29 апреля возобновляется курсирование поездов из России в Монголию. В расписание возвращаются международные поезда № 306/305 «Иркутск – Улан-Батор» и № 305/306 «Улан-Батор – Иркутск», сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Так, поезд «Иркутск – Улан-Батор» будет отправляться из Иркутска один раз в неделю по пятницам, из Улан-Батора – по субботам.

Монгольский поезд будет курсировать между Иркутском и Улан-Батором аналогично, один раз в неделю, отправляясь из Улан-Батора по воскресеньям, из Иркутска – по вторникам.

Из Иркутска поезда будут отправляться в 07:57, прибывая в Улан-Батор в 06:38 следующих суток. В обратный рейс из Улан-Батора поезда будут отправляться в 15:22 и прибывать в Иркутск в 15:15 следующих суток (время указано местное).

В составе российского поезда будут курсировать вагоны купе и СВ, а также вагон со специальным купе для перевозки маломобильных граждан.

Для въезда на территорию Российской Федерации всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия_, необходимо будет иметь отрицательный результат ПЦР-теста на наличие COVID-19, не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию России.

Наличие результатов тестов будут контролировать проводники вагонов при посадке в российские поезда и прицепные вагоны.

Все пассажиры, прибывающие в Монголию с территории России, должны будут заполнить в поезде «Медицинскую декларацию», которую они получат от проводников. Работники таможенной службы Монголии по санитарно-медицинскому надзору также будут проводить обязательная термометрия.

Кроме того, при пересечении границы с Монголией обязательным будет ношение защитных масок. Их можно будет приобрести у проводника.

Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Отмечается, что в пути следования будет проводится регулярная влажная уборка вагонов с применением дезинфицирующих средств.

Международное пассажирское сообщение с Монголией было приостановлено с 10 марта 2020 года в соответствии с обращением АО «Улан-Баторская железная дорога» в целях предупреждения распространения коронавируса. 
Монголия поезд туризм

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