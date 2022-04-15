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В Улан-Удэ школа искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами

В Улан-Удэ школа искусств пополнилась новыми музыкальными инструментами
Общество,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Поступили 22 инструмента, оборудование и литература

Фонд детская школы искусств № 6 – одной из самых крупных в Улан-Удэ пополнился новыми музыкальными инструментами и оборудованием. В школу искусств поступили 22 новых музыкальных инструмента, оборудование и литература – общей стоимостью 6 млн рублей, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Детская школы искусств № 6 открылась в 1973 году. В её стенах дети получают обучение на девяти отделениях: фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хореографическое отделение, отделение изобразительного и декоративно- прикладного искусства, театральное отделение и раннего эстетического развития.

На сегодняшний день в школе обучается 570 детей и работают 40 преподавателей.

Отмечается, что преподавательский состав состоит из высококвалифицированных специалистов, многие из которых имеют высшую и первую категории и большой педагогический стаж. Учителя ведут большую методическую работу - мастер-классы, открытые уроки, участвуют в научно-практических конференциях, семинарах не только в школах Улан-Удэ, но и на всей территории Бурятии.


школа искусств

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