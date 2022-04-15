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В Улан-Удэ состоится ярмарка «Наш сад - огород»

В Улан-Удэ состоится ярмарка «Наш сад - огород»
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожане смогут подготовиться к дачному сезону

30 апреля в Улан-Удэ стартует традиционная сельскохозяйственная ярмарка-выставке «Наш сад - огород», приуроченная к открытию дачного сезона.

На ярмарке горожане смогут подготовиться к дачному сезону - купить семена и саженцы, удобрения, грунт, средства защиты растений и многое другое.

Выставка-ярмарка «Наш сад - огород» пройдёт на четырёх торговых площадках города:

- Стимул, улица Иволгинская, 13а

- Торговый комплекс «Крестьянский», улица Тулаева, 108

- Фортуна, проспект Автомобилистов, 4б

- Торговый комплекс «Центральный рынок», улица Балтахинова, 9.


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