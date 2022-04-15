В Улан-Удэ состоится ярмарка «Наш сад - огород»

Горожане смогут подготовиться к дачному сезону
30 апреля в Улан-Удэ стартует традиционная сельскохозяйственная ярмарка-выставке «Наш сад - огород», приуроченная к открытию дачного сезона.
На ярмарке горожане смогут подготовиться к дачному сезону - купить семена и саженцы, удобрения, грунт, средства защиты растений и многое другое.
Выставка-ярмарка «Наш сад - огород» пройдёт на четырёх торговых площадках города:
- Стимул, улица Иволгинская, 13а
- Торговый комплекс «Крестьянский», улица Тулаева, 108
- Фортуна, проспект Автомобилистов, 4б
- Торговый комплекс «Центральный рынок», улица Балтахинова, 9.
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