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На Байкале интенсивно тает лёд

На Байкале интенсивно тает лёд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Места уже появилась открытая вода

На озере Байкал идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда. ГУ МЧС по Иркутской области рассказало о ситуации со своей стороны озера.

Так, в Слюдянском районе толщина льда от 13 до 38 сантиметров, на ледовом поле - многочисленные трещины шириной до одного метра, выход воды на поверхность, нажимы. В береговой полосе на устьях водотоков - участки открытой воды.

В Ольхонском районе на Малом море озера Байкал повсеместно образуются промоины вдоль береговой линии Мухорского залива. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык - открытая вода.

В Листвянке толщина льда - около 70 сантиметров, местами – трещины, промоины. В истоке реки Ангары и в районе населённого пункта Порт-Байкал - открытая вода.
Байкал лед

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