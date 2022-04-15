Места уже появилась открытая вода
На озере Байкал идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда. ГУ МЧС по Иркутской области рассказало о ситуации со своей стороны озера.
Так, в Слюдянском районе толщина льда от 13 до 38 сантиметров, на ледовом поле - многочисленные трещины шириной до одного метра, выход воды на поверхность, нажимы. В береговой полосе на устьях водотоков - участки открытой воды.
В Ольхонском районе на Малом море озера Байкал повсеместно образуются промоины вдоль береговой линии Мухорского залива. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык - открытая вода.
В Листвянке толщина льда - около 70 сантиметров, местами – трещины, промоины. В истоке реки Ангары и в районе населённого пункта Порт-Байкал - открытая вода.
На Байкале интенсивно тает лёд
Общество, Фото:
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