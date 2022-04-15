На Байкале интенсивно тает лёд

Места уже появилась открытая вода



На озере Байкал идёт интенсивное таяние снега на поверхности льда. ГУ МЧС по Иркутской области рассказало о ситуации со своей стороны озера.



Так, в Слюдянском районе толщина льда от 13 до 38 сантиметров, на ледовом поле - многочисленные трещины шириной до одного метра, выход воды на поверхность, нажимы. В береговой полосе на устьях водотоков - участки открытой воды.



В Ольхонском районе на Малом море озера Байкал повсеместно образуются промоины вдоль береговой линии Мухорского залива. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык - открытая вода.



В Листвянке толщина льда - около 70 сантиметров, местами – трещины, промоины. В истоке реки Ангары и в районе населённого пункта Порт-Байкал - открытая вода.

