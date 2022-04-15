В Бурятии заработает диссертационный совет по сельхознаукам





Диссертационный совет возглавит доктор сельскохозяйственных наук, профессор Антон Батудаев. Заместителем председателя назначен доктор сельскохозяйственных наук, доцент Анатолий Кушнарёв, научным секретарем — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой «Общее земледелие» Виктор Соболев.



- Диссертационный совет по данной научной специальности является единственным на Дальнем Востоке, и это значимо как для вуза, так и для региона, - прокомментировал ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.



В БГСХА возобновил работу диссертационный совет по сельхознаукам. Минобрнауки России выдало разрешение на создание совета по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук и доктора наук 13 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.Речь идёт о диссертациях по научной специальности 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки).