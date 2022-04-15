В Бурятии лесники провели занятия с детсадовцами

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесники Кабанского района пришли в гости к малышам



В Бурятии сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества посетили детский сад «Малыш» в селе Творогово.



Лесники рассказали ребятам о лесе, лесных животных. Ребята узнали, зачем человеку нужен лес, и почему к природе нужно относиться очень бережно. Также лесники рассказали ребятам, как правильно нужно вести себя в лесу, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Малыши задавали лесникам самые различные вопросы, например, почему заячья капуста называется именно так, и почему зайчики меняют шубку.



- Ребята очень хорошо освоили материал и обещали нам, что никогда не будут мусорить в лесу и баловаться спичками. После занятия мы раздали ребятам книжки-раскраски «Лесная сказка». Малыши очень обрадовались, схватили карандаши и приступили к раскрашиванию, - с улыбкой рассказала сотрудник Кабанского лесхоза Вероника Гвозденская.



Такие занятия лесники проводят во всех районах Бурятии уже не первый год.

