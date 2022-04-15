Лесники Кабанского района пришли в гости к малышам
В Бурятии сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества посетили детский сад «Малыш» в селе Творогово.
Лесники рассказали ребятам о лесе, лесных животных. Ребята узнали, зачем человеку нужен лес, и почему к природе нужно относиться очень бережно. Также лесники рассказали ребятам, как правильно нужно вести себя в лесу, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Малыши задавали лесникам самые различные вопросы, например, почему заячья капуста называется именно так, и почему зайчики меняют шубку.
- Ребята очень хорошо освоили материал и обещали нам, что никогда не будут мусорить в лесу и баловаться спичками. После занятия мы раздали ребятам книжки-раскраски «Лесная сказка». Малыши очень обрадовались, схватили карандаши и приступили к раскрашиванию, - с улыбкой рассказала сотрудник Кабанского лесхоза Вероника Гвозденская.
Такие занятия лесники проводят во всех районах Бурятии уже не первый год.
В Бурятии лесники провели занятия с детсадовцами
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Лесники Кабанского района пришли в гости к малышам
Богородский остров стал своеобразным «Байконуром»
Скончался ещё один больной коронавирусом
Настоятель дацана дал прогноз, что ожидает мир во втором полугодии 2022 года
Местами пройдёт снег
Чингис Раднаев назвал этот концерт «особой честью»
Состоится очередной рейд по собакам
В масштабных учениях был задействован 401 человек, а также 96 единиц техники. ВИДЕО
Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности
Секрет хранился больше года и немало удивил публику
Рыбаков ждут крупные штрафы
Каждый участник самостоятельно провёл искусственное осеменение
На площади работала вакуумная подметально-уборочная машина
Средства пойдут на пошив бурятских национальных костюмов
Военнослужащий Росгвардии проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине