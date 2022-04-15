Богородский остров стал своеобразным «Байконуром»
В Улан-Удэ воспитанники республиканского социально-реабилитационного центра стали участниками регионального первенства по запуску моделей ракет. В мероприятии, приуроченном ко Дню космонавтики, за призовые места боролись 56 юных авиастроителей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Так, школьники-авиамоделисты запустили в небо больше 60 самостоятельно изготовленных ракет. Ребята соревновались в максимальной продолжительности полёта – их ракета должна была продержаться в воздухе как можно дольше. Победителей определяли по четырем категориям: модель ракеты с парашютом «S-3-A», ракеты с лентой «S-6-A», ракеты-копии «S-7» и ракетоплана «S-4-B».
Юные авиамоделисты с большим азартом демонстрировали судьям своё умение запускать летательные аппараты. Каждому из участников давалось по три попытки, на итоговую сумму баллов влияли взлёт, набор высоты, реализм полёта, спуск и приземление.
- «Не раскрытие парашюта, ноль очков», «Отрыв запала», «Запуск произведен успешно», - доносилось от преподавателя по авиамодельному спорту.
- «Очень зрелищно», «Красиво полетел», «Эх, немного не хватило заряда», - звучало со стороны сопереживающих зрителей.
Все участники и победители получили дипломы и призы.
В Улан-Удэ школьники-авиамоделисты запустили ракеты
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Лесники Кабанского района пришли в гости к малышам
Богородский остров стал своеобразным «Байконуром»
Скончался ещё один больной коронавирусом
Настоятель дацана дал прогноз, что ожидает мир во втором полугодии 2022 года
Местами пройдёт снег
Чингис Раднаев назвал этот концерт «особой честью»
Состоится очередной рейд по собакам
В масштабных учениях был задействован 401 человек, а также 96 единиц техники. ВИДЕО
Лесники призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности
Секрет хранился больше года и немало удивил публику
Рыбаков ждут крупные штрафы
Каждый участник самостоятельно провёл искусственное осеменение
На площади работала вакуумная подметально-уборочная машина
Средства пойдут на пошив бурятских национальных костюмов
Военнослужащий Росгвардии проявил мужество и отвагу в ходе спецоперации на Украине