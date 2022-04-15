В Улан-Удэ школьники-авиамоделисты запустили ракеты

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В Улан-Удэ воспитанники республиканского социально-реабилитационного центра стали участниками регионального первенства по запуску моделей ракет. В мероприятии, приуроченном ко Дню космонавтики, за призовые места боролись 56 юных авиастроителей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



Так, школьники-авиамоделисты запустили в небо больше 60 самостоятельно изготовленных ракет. Ребята соревновались в максимальной продолжительности полёта – их ракета должна была продержаться в воздухе как можно дольше. Победителей определяли по четырем категориям: модель ракеты с парашютом «S-3-A», ракеты с лентой «S-6-A», ракеты-копии «S-7» и ракетоплана «S-4-B».



Юные авиамоделисты с большим азартом демонстрировали судьям своё умение запускать летательные аппараты. Каждому из участников давалось по три попытки, на итоговую сумму баллов влияли взлёт, набор высоты, реализм полёта, спуск и приземление.



- «Не раскрытие парашюта, ноль очков», «Отрыв запала», «Запуск произведен успешно», - доносилось от преподавателя по авиамодельному спорту.



- «Очень зрелищно», «Красиво полетел», «Эх, немного не хватило заряда», - звучало со стороны сопереживающих зрителей.



Все участники и победители получили дипломы и призы.

