В Бурятии будут развивать туризм для инвалидов

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

В республике планируется создать инклюзивные туры для маломобильных граждан России



В Бурятии инвалиды-колясочники реализуют проект «Инклюзивный тур «Шаг в будущее» в Бурятии».



- Одним его этапов стало посещение художественного музея имени Сампилова, где 15 человек с инвалидностью, в большей части передвигающихся при помощи инвалидных колясок, познакомились с выставками «Русское искусство к. XVIII – нач. XX вв.» (0+) и «Фрида Кало» (16+). А также посетить музей природы Бурятии, - рассказала председатель РОФ «Общество без барьеров» Галина Горбатых. - Для особых посетителей была проведена экскурсия по постоянной экспозиции «Русское искусство конца XVIII – начала XX вв.», где существует возможность также ознакомиться с творчеством людям с проблемами зрения при помощи пяти тактильных картин. В современном мультимедийном формате нас познакомили с творчеством знаменитой мексиканской художницы с инвалидностью, изменившей мир искусства.



В рамках посещения музея состоялась встреча с министром туризма Алдаром Доржиевым. На ней были подняты вопросы по организации инклюзивных туров с целью знакомства маломобильных граждан с культурой Бурятии, с разностороннем творчеством и разными религиями. Также в ходе встречи были поставлены задачи по развитию инклюзивного туризма в Бурятии.



- В ближайшее время министерством туризма будет проведён анализ доступности средств размещения, наличия доступного транспорта, и доступности предоставляемых туристких услуг. Через неделю, уже за круглым столом вместе с министерством туризма, туристическими агентствами, учреждениями туристкого показа и представителями общественных организаций инвалидов будет возможность обсудить и принять решения по созданию на постоянной основе инклюзивных туров, которыми смогут воспользоваться маломобильные граждане России, - отметила Галина Горбатых.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в республике в 2014-2022 годах адаптировано для нужд инвалидов 117 приоритетных объекта в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, спорта и транспорта.



