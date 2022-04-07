В Бурятии будут развивать туризм для инвалидов

В республике планируется создать инклюзивные туры для маломобильных граждан России
В Бурятии инвалиды-колясочники реализуют проект «Инклюзивный тур «Шаг в будущее» в Бурятии».
- Одним его этапов стало посещение художественного музея имени Сампилова, где 15 человек с инвалидностью, в большей части передвигающихся при помощи инвалидных колясок, познакомились с выставками «Русское искусство к. XVIII – нач. XX вв.» (0+) и «Фрида Кало» (16+). А также посетить музей природы Бурятии, - рассказала председатель РОФ «Общество без барьеров» Галина Горбатых. - Для особых посетителей была проведена экскурсия по постоянной экспозиции «Русское искусство конца XVIII – начала XX вв.», где существует возможность также ознакомиться с творчеством людям с проблемами зрения при помощи пяти тактильных картин. В современном мультимедийном формате нас познакомили с творчеством знаменитой мексиканской художницы с инвалидностью, изменившей мир искусства.
В рамках посещения музея состоялась встреча с министром туризма Алдаром Доржиевым. На ней были подняты вопросы по организации инклюзивных туров с целью знакомства маломобильных граждан с культурой Бурятии, с разностороннем творчеством и разными религиями. Также в ходе встречи были поставлены задачи по развитию инклюзивного туризма в Бурятии.
- В ближайшее время министерством туризма будет проведён анализ доступности средств размещения, наличия доступного транспорта, и доступности предоставляемых туристких услуг. Через неделю, уже за круглым столом вместе с министерством туризма, туристическими агентствами, учреждениями туристкого показа и представителями общественных организаций инвалидов будет возможность обсудить и принять решения по созданию на постоянной основе инклюзивных туров, которыми смогут воспользоваться маломобильные граждане России, - отметила Галина Горбатых.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в республике в 2014-2022 годах адаптировано для нужд инвалидов 117 приоритетных объекта в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, спорта и транспорта.
В Бурятии будут развивать туризм для инвалидов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Объявлен конкурс сувениров, посвящённый юбилею района
В республике планируется создать инклюзивные туры для маломобильных граждан России
Дамнин Мунконов напомнил тункинцам про необходимость ежегодной диспансеризации
Молодожёнами и родителями стала пара из села Сбега
Школьники почтили память погибшего в ходе спецоперации лейтенанта
Запрещено разводить костры в лесах и сжигать порубочные остатки
В республике объявлен конкурс пьес для детских и взрослых театральных коллективов
Их первое появление было зафиксировано в заказнике «Горная степь»
Памятник Алексею Пестереву появится в Кяхтинском районе
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с отправки первого прямого авиарейса на Сахалин
Учащиеся будут временно учиться в корпусах школы №35
Восемь лет назад жители Донбасса проголосовали за независимость
Спортсмен стал рекордсменом в толкании ядра в своей возрастной категории
«Булжамуур» возвращается из Санкт-Петербурга с победой
Отборочный этап проведут в дистанционном формате