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Жительницу Бурятии обеспечили новым глюкометром и тест-полосками через суд

Жительницу Бурятии обеспечили новым глюкометром и тест-полосками через суд
Общество,  Фото:pexels.com
В деле разбиралась прокуратура

Жительница Мухоршибирского района Бурятии страдает сахарным диабетом. Женщина не могла регулярно контролировать уровень сахара в крови, в связи с тем, что имела устаревшую модель прибора глюкометра, снятую с производства. В связи с отсутствием тест-полосок к указанному глюкометру, рецепты на них больницей не выписывались. Сельчанка обратилась за помощью в прокуратуру.

Прокурор района в интересах заявительницы обратился с иском в суд. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии требования прокурора удовлетворены.

- Суд обязал министерство здравоохранения республики организовать бесплатное обеспечение жительницы Мухоршибирского района тест-полосками для глюкометра, Мухоршибирскую центральную районную больницу – производить своевременную выписку рецептов на тест-полоски в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Во время судебного разбирательства для женщины, страдающей диабетом, ответчиком приобретены глюкометр и тест-полоски.
прокуратура диабет

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