Жительницу Бурятии обеспечили новым глюкометром и тест-полосками через суд

В деле разбиралась прокуратура



Жительница Мухоршибирского района Бурятии страдает сахарным диабетом. Женщина не могла регулярно контролировать уровень сахара в крови, в связи с тем, что имела устаревшую модель прибора глюкометра, снятую с производства. В связи с отсутствием тест-полосок к указанному глюкометру, рецепты на них больницей не выписывались. Сельчанка обратилась за помощью в прокуратуру.



Прокурор района в интересах заявительницы обратился с иском в суд. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии требования прокурора удовлетворены.



- Суд обязал министерство здравоохранения республики организовать бесплатное обеспечение жительницы Мухоршибирского района тест-полосками для глюкометра, Мухоршибирскую центральную районную больницу – производить своевременную выписку рецептов на тест-полоски в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Во время судебного разбирательства для женщины, страдающей диабетом, ответчиком приобретены глюкометр и тест-полоски.

