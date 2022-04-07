В деле разбиралась прокуратура
Жительница Мухоршибирского района Бурятии страдает сахарным диабетом. Женщина не могла регулярно контролировать уровень сахара в крови, в связи с тем, что имела устаревшую модель прибора глюкометра, снятую с производства. В связи с отсутствием тест-полосок к указанному глюкометру, рецепты на них больницей не выписывались. Сельчанка обратилась за помощью в прокуратуру.
Прокурор района в интересах заявительницы обратился с иском в суд. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии требования прокурора удовлетворены.
- Суд обязал министерство здравоохранения республики организовать бесплатное обеспечение жительницы Мухоршибирского района тест-полосками для глюкометра, Мухоршибирскую центральную районную больницу – производить своевременную выписку рецептов на тест-полоски в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Во время судебного разбирательства для женщины, страдающей диабетом, ответчиком приобретены глюкометр и тест-полоски.
Жительницу Бурятии обеспечили новым глюкометром и тест-полосками через суд
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожарно-спасательные подразделения соревновались в мастерстве при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте
Виновника оштрафовали на 20 тысяч рублей
В деле разбиралась прокуратура
Водителя задержали в Тамбовской области
Соревнования проведут в КСК
Мероприятие ориентировано на старшеклассников, учащихся ссузов и вузов
В столице республики днём до +18
Созданные работы станут местной достопримечательностью
Жители и гости Улан-Удэ погрузятся в эвенкийскую культуру
Соревноваться будут любительские команды
Любительские театральные коллективы Курумканского района готовятся к «Театральной долине»
Авторами работ о природе Байкале стали зоологи
Открыта продажа субсидированных билетов по Дальнему Востоку
Жительница Улан-Удэ может стать «Мировой моделью»
Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Ильи Балдынова