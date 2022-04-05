В Забайкалье выбрали лучшие сувениры Аги

Общество, Фото: центр развития бурятской культуры Забайкалья

В конкурсе участвовало 425 работ в шести номинациях



В Забайкальском крае стали известны итоги четвёртого межмуниципального конкурса «Национальный сувенир Аги». Из 425 работ, представленных мастерами Агинского, Дульдургинского, Могойтуйского районов, городского округа «Посёлок Агинское» и города Читы были выбраны лучшие сувениры.



В этом году работы мастеров оценивались по шести номинациям: «Лучший сувенир с символикой «Алтаргана - 2020», «Лучший сувенир-игрушка», «Лучший этнографический сувенир», «Лучшая идея сувенира для серийного производства», «Лучший кейс «Подарок гостю Аги», «Лучшая сувенирная кукла».



- Качество конкурсных работ из года в год повышается, ассортимент расширяется, появляются новые имена мастеров. Это очень радует и открывает определённые перспективы, - рассказали в центре развития бурятской культуры Забайкалья.



Сувениры мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Агинского Бурятского округа представлены на выставке в Агинском театре «ДалиТЭ» (0+), сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.



1 апреля состоялось торжественное награждение победителей. Победителями и призёрами конкурса стали следующие мастера.



В номинации «Лучший сувенир с символикой «Алтаргана - 2020»:

1 место - Намсараев Батожап Владимирович, Могойтуйский район;

2 место – Цыбенов Дашинима Тагаржалсанович, Дульдургинский район;

3 место - Мархоева Норжимо Кимовна, Дульдургинский район.



В номинации «Лучший сувенир-игрушка»:

1 место - Дориева Саяна Басагадаевна, Дульдургинский район;

2 место - Бочкарева Цыпылма Батоцыреновна, ГО «Поселок Агинское»;

3 место - Дармаева Туяна Дашиевна, Агинский район, с. Амитхаша.



В номинации «Лучший этнографический сувенир»:

1 место – Дориева Саяна Басагадаевна, Дульдургинский район;

2 место – Батомункуева Бальжит Гомбожаповна, Дульдургинский район;

2 место – Ванчик Цыпылма Аюровна, Могойтуйский район;

3 место –Тудупов Болот Аюрович, ГО «Поселок Агинское».



В номинации «Лучшая идея сувенира для серийного производства»:

1 место – Намсараев Батожап Владимирович, Могойтуйский район;

2 место – Балданова Роза Владимировна, ГО «Поселок Агинское»;

3 место – Тудупова Лена Корниловна, ГО «Поселок Агинское».



В номинации: Лучший кейс «Подарок гостю Аги»:

1 место – Тудупов Болот Аюрович, ГО «Поселок Агинское»;

2 место – Попов Алексей Александрович, г. Чита;

3 место – Казанцева Билигма Базаржаповна, ГО «Поселок Агинское»;

3 место – Мичикдоржиева Дарима Баясхалановна, Агинский район.



В номинации «Лучшая сувенирная кукла»:

1 место – Цыдыпова Эржена Викторовна, Агинский район;

2 место – Дориева Саяна Басагадаевна, Дульдургинский район;

3 место – Балданова Дулма Жамбаловна, ГО «Поселок Агинское».

