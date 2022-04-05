В Бурятии райадминистрацию наказали за неразмещение информации

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии нарушила закон о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.



Установлено, что районная администрация не разместила информацию о муниципальном краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта, отчёте о ходе реализации указанного плана, о ценах и тарифах, установленных на предоставляемые коммунальные услуги, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в системе отсутствуют сведения о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и результатах рассмотрения.



Руководителю районной администрации внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, администрацией приняты меры по размещению необходимой информации.



В отношении должностного лица, ответственного за размещение информации в системе ГИС ЖКХ, возбуждено дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному должностному лицу наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

