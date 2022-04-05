В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Баунтовского эвенкийского района Бурятии нарушила закон о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Установлено, что районная администрация не разместила информацию о муниципальном краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта, отчёте о ходе реализации указанного плана, о ценах и тарифах, установленных на предоставляемые коммунальные услуги, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, в системе отсутствуют сведения о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и результатах рассмотрения.
Руководителю районной администрации внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, администрацией приняты меры по размещению необходимой информации.
В отношении должностного лица, ответственного за размещение информации в системе ГИС ЖКХ, возбуждено дело об административном правонарушении. Суд назначил виновному должностному лицу наказание в виде предупреждения, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии райадминистрацию наказали за неразмещение информации
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ущерб оценили почти в 70 тысяч рублей
Соревнования состоятся в заливе Посольский сор
Заявки принимаются по 20 апреля
В Улан-Удэ днём до +6
Мастера кисти запечатлели на своих полотнах очарование Гаваны и красоту местной природы
Также будут произведён ремонт участка дороги
Он откроется 29 апреля
В регионе объявлена акция по сбору исторических снимков для выставки
Экипаж корабля провёл тренировку по ПВО в море
В Ангое введена в эксплуатацию модульная котельная
Работы проведут в 7 населённых пунктах республики
Призывники не будут привлекаться к спецоперации на Украине
Молебен состоится с 15 по 17 апреля
В столице Бурятии провели акцию «10000 шагов к активному долголетию»
В приюте «Кот и пёс» уже не осталось мест для новых бездомных собак и кошек