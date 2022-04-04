В Бурятии почтили память милиционера, застреленного преступником

Ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны по радиостанции передали сообщение о том, что в торговом киоске в посёлке Сокол неизвестный мужчина, вооружённый ножом, угрожает продавцу. На место происшествия незамедлительно выехал наряд, возглавляемый младшим сержантом Анандаевым.Преступник, увидев сотрудников милиции, бросился бежать. Батор Анандаев организовал преследование и пытался задержать преступника. На его команду «Стоять!» преступник ответил выстрелами из автомата Калашникова, который он прятал в спортивной сумке.Так как задержание происходило в жилом массиве, перестрелка с преступником могла повлечь человеческие жертвы. Батор Анандаев, рискуя собственной жизнью, старался до последнего не открывать ответную стрельбу и задержать преступника. Но пуля преступника, попавшая в плечо, прошла до задней стенки бронежилета и задела жизненно важные органы. Ранение оказалось смертельным. Младший сержант Батор Анандаев скончался на месте.За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, младший сержант милиции Батор Анандаев указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).Личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.