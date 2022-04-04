 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ до +4 градусов

В Улан-Удэ до +4 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По республике переменная облачность, местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 4 апреля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -12,-17, по северу -17,-22, днём +1, +6, по юго-западу до +11, по северу -2,-7.

В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +2, +4.

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