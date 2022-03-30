Ребята увидели, как совершается погружение
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних побывали на водолазной базе войсковой части 7628 города Северобайкальск. Водолазы организовали для детей экскурсию, чтобы дать им представление об одной из военной профессии, а также наглядно показали оборудование, с которыми они работают под водой.
Так, военнослужащие ознакомили ребят с барокамерой, уникальным аппаратом – водолазным велотренажером, на котором аквалангисты обучаются приёмам дыхания в различных типах водолазного снаряжения.
Дети также посетили учебный бассейн и водолазный пост, воочию увидели, как водолазы совершают погружение, узнали, что основные их тренировки проходят в водах Байкала.
Ребята отметили, что водолаз - трудная и опасная профессия, требующая особой физической и психологической подготовки, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
В завершении экскурсии, военные водолазы пожелали воспитанникам социально-реабилитационного центра вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
В Бурятии военные водолазы рассказали детям о своей профессии
Общество, Фото:
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