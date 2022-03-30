В Бурятии военные водолазы рассказали детям о своей профессии

Ребята увидели, как совершается погружение



Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних побывали на водолазной базе войсковой части 7628 города Северобайкальск. Водолазы организовали для детей экскурсию, чтобы дать им представление об одной из военной профессии, а также наглядно показали оборудование, с которыми они работают под водой.



Так, военнослужащие ознакомили ребят с барокамерой, уникальным аппаратом – водолазным велотренажером, на котором аквалангисты обучаются приёмам дыхания в различных типах водолазного снаряжения.



Дети также посетили учебный бассейн и водолазный пост, воочию увидели, как водолазы совершают погружение, узнали, что основные их тренировки проходят в водах Байкала.



Ребята отметили, что водолаз - трудная и опасная профессия, требующая особой физической и психологической подготовки, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



В завершении экскурсии, военные водолазы пожелали воспитанникам социально-реабилитационного центра вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.