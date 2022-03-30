Лучшему «Мужскому голосу» подарят нож от бурятского ювелира

Улан-Удэ примет международный конкурс молодых оперных певцов



Обладатель гран-при VI-го международного конкурса молодых оперных певцов имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса‎»‎ получит специальный подарок — нож от российского оружейника, скульптора, художника и ювелира, заслуженного художника Республики Бурятия Жигжита Баясхаланова.



- Богатое орнаментальное решение отличает нож «Бурятский». Декоративное оформление, включающее рельефные изображения буддийских символов, уравновешено гладкой поверхностью на рукояти и ножнах. Кольцо на навершии рукояти, покрытое растительным узором, повторяется трижды, служа ритмическим элементом композиции. В этой же функции выступают до блеска отполированные части ножен и рукояти. Помимо кольца с растительно-геометрическим орнаментом, ножны украшены образом льва, благопожелательной композицией с рыбами и драконом. Внизу ножны украшает растительная композиция и бесконечный узел. С обратной стороны изображён дракон, парящий над горными пиками. Основу подвеса для ножа представляет медальон. С одной стороны его прорезает рисунок с изображением юрты, гор и клубящихся облаков. По центру расположен круг, за которым находится объёмная фигурка коня удачи. С обратной стороны подвеса изображён лотос — цветок чистоты — и возвышающиеся над ним драгоценности. При изготовлении ножа использованы различные материалы: клинок — сталь D2; рукоять и ножны — палисандр; элементы декора — бронза с гальваническим серебрением, натуральная кожа; футляр — дерево, - сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.



Конкурс пройдёт в Улан-Удэ с 20 по 22 апреля и завершится гала-концертом, в котором примут участие лауреаты и дипломанты конкурса, а также члены жюри: народная артистка Монголии Эрдэнэтуя Балгансурэнгийн, народный артист России Владимир Ефимов (Красноярск), заслуженный артист России Дамба Занданов, дети К.И. Базарсадаева народная артистка Бурятии Эржена Базарсадаева и заслуженный артист Бурятии Саян Базарсадаев, внучка прославленного певца Арюна Базарсадаева, лауреаты детского вокального конкурса имени К.И. Базарсадаева Алина П. и Евгений А.



Возрастное ограничение 6+

