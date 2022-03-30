Мужчина выполнял работу электрика
В прокуратуру обратился житель Тункинского района Бурятии с просьбой провести проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности образовательной организации.
Установлено, что с сентября по ноябрь 2021 года заявителю наряду с работой, определённой трудовым договором, выполнял дополнительную работу по другой профессии – электрик. Вместе с тем оплата за дополнительную работу за два месяца не производилась.
Директору организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заявителю выплатили заработная плата за дополнительную работу в сумме 25,5 тысяч рублей.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело о неполной выплате в срок заработной платы. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жителю Бурятии не оплачивали дополнительную работу
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