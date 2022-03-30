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Жителю Бурятии не оплачивали дополнительную работу

Жителю Бурятии не оплачивали дополнительную работу
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина выполнял работу электрика

В прокуратуру обратился житель Тункинского района Бурятии с просьбой провести проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности образовательной организации.

Установлено, что с сентября по ноябрь 2021 года заявителю наряду с работой, определённой трудовым договором, выполнял дополнительную работу по другой профессии – электрик. Вместе с тем оплата за дополнительную работу за два месяца не производилась.

Директору организации внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заявителю выплатили заработная плата за дополнительную работу в сумме 25,5 тысяч рублей.

Кроме того, в отношении работодателя возбуждено административное дело о неполной выплате в срок заработной платы. Виновному назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура

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