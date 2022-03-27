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Житель Бурятии убил мужчину, припомнив старые обиды

Житель Бурятии убил мужчину, припомнив старые обиды
Общество,  Фото:pixabay.com
Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима

В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года мужчина распивал спиртное в компании с сожителем своей сестры. Ранее в ходе таких же посиделок сожитель сестры часто оскорблял и избивал мужчину.

Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина вновь услышал нецензурное оскорбление в свой адрес. Припомнив старые обиды, он избил уже уходившего товарища поленом, а затем добил его ножом, нанеся последний удар в грудь обидчика на глазах своей сестры.

- Как в ходе следствия, так и в суде мужчина не отрицал своей вины в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в Тарбагатайском районном суде.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор

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