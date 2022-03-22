В Улан-Удэ отметили праздник Навруз байрам

Для детей национально-культурных автономий устроили праздничный обед



21 марта в столице Бурятии отрпаздновали Международный день Навруз байрам, сообщается в Telegram-канале мэрии Улан-Удэ.



- Вчера для детей из многодетных семей национально-культурных автономий комитет по социальной и молодежной политике организовал программу «Навруз - праздник весны, мира и добра». Детей из азербайджанской, узбекской, кыргызской, татарской, казахской, таджикской семей ждала веселая игровая программа и праздничный обед. Так мамы и дети одной большой и дружной многонациональной семьей отметили Навруз байрам, - говорится в сообщении.



Навруз байрам - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз является национальной традицией, не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.