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Японские студенты покинули Бурятию

Японские студенты покинули Бурятию
Общество,  Фото:со страницы ВК Соелмы Дагаевой
Студенткам пришлось уехать по просьбе правительства Японии 

Санкции вмешались и в образовательные учреждения культуры Бурятии. Так, правительство страны Восходящего солнца потребовало вернуться на родину двух японских студенток Бурятского хореографического колледжа. Об этом на своей странице в соцсети сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

- Две японские девочки 18 и 17 лет - Кимура Куруми и Иноуэ Аяка, с грустью прощались с Бурятским хореографическим колледжем, где обучались, и приобрели новых друзей. 20 марта по просьбе своего правительства они улетели на родину в Японию, - написала министр.



По словам Дагаевой, в старейшем на Дальнем Востоке колледже русскому балету вместе с японками обучается десять иностранных студентов из Китая, Южной Кореи, Японии и Монголии. В этих странах особенно интересуются одним из главных культурных брендов России - русским классическим балетом.

В прошлом году впервые в 60-летней истории Бурятского хореографического колледжа сюда поступили японские студентки. За короткий срок они выучили русский язык и стали одними из лучших учениц колледжа. На прошедшем с 15-17 марта втором хореографическом конкурсе имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева японские студентки кроме побед в своих номинациях, получили спецпризы. Именной приз Сахьяновой получила Кимура Куруми, спецприз члена жюри Ларисы Протасовой - Иноуэ Аяка.

Отмечается, что студентки Аяка и Куруми пока написали заявление на академический отпуск, и надеются на скорое возвращение в Бурятию.  
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