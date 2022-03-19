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В Улан-Удэ простились с погибшим на Украине 25-летним военным

В Улан-Удэ простились с погибшим на Украине 25-летним военным
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
У Никиты Арлакова остались жена и двое детей

В Улан-Удэ простились с младшим сержантом 25-летним Арлаковым Никитой, погибшим при исполнении служебных обязанностей в ходе проведения спецоперации на Украине. Он служил в 5-й отдельной танковой Тацинской бригаде.

Проводить героя в последний путь со всеми военными почестями пришли родные, близкие и друзья.

Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

- Уважаемые земляки, сегодня мы провожаем в последний путь нашего героя, который с честью и достоинством выполнил свой воинский долг. От имени администрации, от всех жителей Еравнинского района мы выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким. Пусть память о нем останется только светлой, он всегда останется в наших сердцах, будет для нас всех примером мужества, отваги и храбрости. Вечная память! - сказал Чингис Цыренжапов.

Никита Арлаков родился 22 февраля 1997 года в селе Исинга Еравнинского района. Окончил Исингинскую среднюю школу и был призван в ряды Российской армии на срочную службу, после чего подписал контракт, был водителем реактивного дивизиона.

У Никиты остались супруга и двое детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 марта стало известно о гибели на Украине 20-летнего Евгения Белобородова, который служил по контракту в воинской части в Кяхте. У него остались жена и дочь. 
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