Инвалидов Бурятии приглашают стать участниками международной премии «Филантроп»

Общество, Фото: сайт минсоцзащиты Бурятии

Премия вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства



Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» продолжает прием заявок на участие в XII международной премии «Филантроп». Премия вручается раз в два года за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.



Премия «Филантроп» существует 20 лет. За это время участниками проекта стали более 10 тысяч людей с инвалидностью из 36 стран мира и всех регионов России, 470 из них получили общественное признание.



В 2020 году по итогам XI церемонии вручения премии «Филантроп» лауреатом в номинации «Авторская песня» стал певец и композитор Алексей Асхадуллин из Республики Бурятия.



Алексей Асхадуллин безвозвратно потерял зрение более двадцати лет назад в результате несчастного случая. Незрячий музыкант - участник различных музыкальных конкурсов, где он представляет свои авторские песни.



Прием заявок на участие в XII международной премии «Филантроп» продлится до конца 2022 года. Итоги подведут 17 августа 2023 года в рамках празднования 35-летия Всероссийского общества инвалидов.



Отмечается, что у премии появилась новая номинация «Филантропы и меценаты». Она будет присуждаться представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и общественным организациям.



Также изменилась форма приема заявок на участие в конкурсе. Акцент будет сделан на приеме заявок в электронном виде. Это позволит более объективно членам жюри оценивать творческие работы номинантов премии.



Подробную информацию о том, как стать участником премии и какие потребуются документы, можно узнать на официальном сайте премии, пройдя по ссылке http://www.filantrop.ru/.

