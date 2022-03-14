 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 марта

13 марта

Популярное

Инвалидов Бурятии приглашают стать участниками международной премии «Филантроп»

Инвалидов Бурятии приглашают стать участниками международной премии «Филантроп»
Общество,  Фото:сайт минсоцзащиты Бурятии
Премия вручается за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» продолжает прием заявок на участие в XII международной премии «Филантроп». Премия вручается раз в два года за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Премия «Филантроп» существует 20 лет. За это время участниками проекта стали более 10 тысяч людей с инвалидностью из 36 стран мира и всех регионов России, 470 из них получили общественное признание.

В 2020 году по итогам XI церемонии вручения премии «Филантроп» лауреатом в номинации «Авторская песня» стал певец и композитор Алексей Асхадуллин из Республики Бурятия.

Алексей Асхадуллин безвозвратно потерял зрение более двадцати лет назад в результате несчастного случая. Незрячий музыкант - участник различных музыкальных конкурсов, где он представляет свои авторские песни.

Прием заявок на участие в XII международной премии «Филантроп» продлится до конца 2022 года. Итоги подведут 17 августа 2023 года в рамках празднования 35-летия Всероссийского общества инвалидов.

Отмечается, что у премии появилась новая номинация «Филантропы и меценаты». Она будет присуждаться представителям бизнеса за оказание благотворительной и спонсорской помощи инвалидам и общественным организациям.

Также изменилась форма приема заявок на участие в конкурсе. Акцент будет сделан на приеме заявок в электронном виде. Это позволит более объективно членам жюри оценивать творческие работы номинантов премии.

Подробную информацию о том, как стать участником премии и какие потребуются документы, можно узнать на официальном сайте премии, пройдя по ссылке http://www.filantrop.ru/.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии отсудила более 220 тысяч за падение в маршрутке
Жительница Бурятии отсудила более 220 тысяч за падение в маршрутке
Общество, 14.03.2022
Пассажирка автобуса после полученной травмы не может долго сидеть
Больница в Бурятии судилась со страховой компанией из-за ОСАГО
Больница в Бурятии судилась со страховой компанией из-за ОСАГО
Общество, 14.03.2022
В истории помогла разобраться прокуратура  
Местами по Бурятии снег
Местами по Бурятии снег
Общество, 14.03.2022
Днём по республике -5,-10, местами -12,-17
В Бурятии стартует «горячая линия» по защите прав потребителей
В Бурятии стартует «горячая линия» по защите прав потребителей
Общество, 13.03.2022
Специалисты проконсультируют жителей, помогут составить претензии, а также исковые заявления
Забайкалка убила приятеля
Забайкалка убила приятеля
Общество, 13.03.2022
Убийство произошло в котельной
В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
В Бурятии врачи спасли зрение пациенту
Общество, 13.03.2022
Мужчина получил травму во время ремонтных работ
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Фотоархив: Улан-Удэ 2017. Часть 2
Общество, 13.03.2022
Гигантская пицца на празднике в честь дня рождения города, ярмарка на площади Революции, шоу силачки Оксаны Кошелевой на площади Советов
Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Ещё 336 человек заболели коронавирусом в Бурятии
Общество, 13.03.2022
Госпитализировали за минувшие сутки 37 человек
Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом
Жительница Бурятии, убившая брата, предстанет перед судом
Общество, 13.03.2022
Преступление произошло в декабре 2021 года
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
В Бурятии в ДТП погиб мужчина
Общество, 13.03.2022
Авария произошла вечером
Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала
Фестиваль «Байкальская миля» собрал более 500 гостей на льду Байкала
Общество, 13.03.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
В Улан-Удэ выявлены нарушения при продаже семян
Общество, 13.03.2022
Возбуждены административные дела

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^