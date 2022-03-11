После соревнований будет проведён чемпионат республики
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии с 23 по 27 марта пройдёт чемпионат России по тайскому боксу. Соревнования соберёт более 200 лучших тайбоксёров со всей страны.
Чемпионат пройдёт в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Начало поединков в 13:00. Для несколько сотен зрителей на трибунах готовы сделать свободный вход, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
По информации федерации тайского бокса Бурятии, сразу после чемпионата России, с 29 марта по 1 апреля, в ФСК состоятся открытый чемпионат и первенство республики по тайскому боксу.
Возрастное ограничение 12+
На чемпионат России по тайскому боксу в Улан-Удэ сделают свободный вход
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