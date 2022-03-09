В самом длинном монгольском женском имения – 29 букв
В канун 8 марта национальный статистический комитет (НСК) Монголии рассказал, что 50,9% (1,7 млн) населения страны составляют женщины. Более две трети из них (69,6%) проживают в городах и населённых пунктах, оставшаяся треть (30,4%) проживает в сельской местности.
Согласно статистике, средняя продолжительность жизни в Монголии составляет 76 лет для женщин и 66,5 лет для мужчин. Самой пожилой жительнице страны исполнилось 108 лет.
Самые распространённые женские имена в Монголии: Хулан (13311) и Номин-Эрдэнэ (13090). Самое популярное историческое имя у женщин – Мандухай (1104). Самое длинное монгольское женское имя – Максимиланаалександрбодьгэрэл. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии назвали самые популярные женские имена
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