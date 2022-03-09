 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Монголии назвали самые популярные женские имена

В Монголии назвали самые популярные женские имена
Общество,  Фото:pixabay.com
В самом длинном монгольском женском имения – 29 букв

В канун 8 марта национальный статистический комитет (НСК) Монголии рассказал, что 50,9% (1,7 млн) населения страны составляют женщины. Более две трети из них (69,6%) проживают в городах и населённых пунктах, оставшаяся треть (30,4%) проживает в сельской местности.

Согласно статистике, средняя продолжительность жизни в Монголии составляет 76 лет для женщин и 66,5 лет для мужчин. Самой пожилой жительнице страны исполнилось 108 лет.

Самые распространённые женские имена в Монголии: Хулан (13311) и Номин-Эрдэнэ (13090). Самое популярное историческое имя у женщин – Мандухай (1104). Самое длинное монгольское женское имя – Максимиланаалександрбодьгэрэл. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия имена женщины статистика население

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Улан-Удэ были названы одними из самых благодарных
Жители Улан-Удэ были названы одними из самых благодарных
Общество, 09.03.2022
Столица Бурятии стала лидером всероссийской акции «Моё детство – война»
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летним юбилеем
В районе Бурятии труженицу тыла поздравили с 95-летним юбилеем
Общество, 09.03.2022
Ринчин-Доржо Дамбаева родилась в 1927 году в семье животноводов
Ориентировщик из Бурятии выиграл забег в Красноярске
Ориентировщик из Бурятии выиграл забег в Красноярске
Общество, 09.03.2022
Маршрут трейла проходил по трём вершинам
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым автогонкам
Общество, 09.03.2022
Победителей и призёров определили в семи классах
Беженцам ДНР и ЛНР доставили помощь из Бурятии
Беженцам ДНР и ЛНР доставили помощь из Бурятии
Общество, 09.03.2022
Фура с гуманитарной помощью прибыла в Ростовскую область
С 15 марта возобновят программу «туристического кешбэка»
С 15 марта возобновят программу «туристического кешбэка»
Общество, 09.03.2022
Отправляться в поездки можно будет до 1 июля
Иркутская спортсменка стала чемпионом России по пауэрлифтингу
Иркутская спортсменка стала чемпионом России по пауэрлифтингу
Общество, 09.03.2022
Женская сборная области стала третьей в командном зачёте
В Бурятии наградили лучших в области спорта
В Бурятии наградили лучших в области спорта
Общество, 09.03.2022
Наград удостоились 87 представителей спортивной общественности
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали чемпионата России
Пауэрлифтеры Бурятии выиграли медали чемпионата России
Общество, 09.03.2022
Бронзовыми призёрами стали Артём Некрасов и Анастасия Еськова
Улан-удэнцы стали призёрами турнира в Агинском округе
Улан-удэнцы стали призёрами турнира в Агинском округе
Общество, 09.03.2022
Лучники из столицы Бурятии заняли вторые места у мужчин
В Бурятии выбрали победителей конкурса «Баатар Дангина»
В Бурятии выбрали победителей конкурса «Баатар Дангина»
Общество, 09.03.2022
Им вручили короны ручной работы и поясные украшения
В Бурятии появилось караоке детских бурятских песен
В Бурятии появилось караоке детских бурятских песен
Общество, 09.03.2022
Его создали по заказу минобрнауки Бурятии
Житель Иркутской области лишился квартиры из-за инсульта
Житель Иркутской области лишился квартиры из-за инсульта
Общество, 09.03.2022
Родной брат обманул жителя Усолья-Сибирского
Военному из Бурятии присвоили звание Героя России
Военному из Бурятии присвоили звание Героя России
Общество, 09.03.2022
Высокое звание получил командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^