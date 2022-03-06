Самым зрелищным стал конкурс «Взятие ледового столба»
Сегодня, 6 марта, в Этнографическом музее народов Забайкалья состоялось красочное действо в честь празднования Масленицы. Для жителей и гостей столицы Бурятии создали атмосферу старинного русского праздника с его традициями и колоритом.
Гости праздника познакомились с обычаями проводов русской зимы, стали участниками игровых анимационных площадок с исполнением русских народных песен и песен других народов мира, русских народных танцев, хороводов, приняли участие в мастер-классе по русской народной кадрили и другим народным танцам, отведали вкусные лакомства и сами смогли приготовить традиционные масленичные блины.
Кроме того, на празднике были представлены народные забавы, игры, а любители экстрима смогли посоревноваться в силе и ловкости во время спортивных игр. Для маленьких гостей праздника работала отдельная площадка с задорными детскими играми, сладкими призами. Самым зрелищным стал конкурс масленичного гуляния - «Взятие ледового столба», который порадовал своих покорителей ценными призами, победителю вручен главный приз – баран.
На главной сцене празднования «Широкой Масленицы» выступили творческие коллективы.
Праздник дополнили красочная ярмарка от ремесленников Бурятии, выставки.
Весь праздник украшала 8-метровая Масленичная кукла, которую по традиции в конце праздника сожгли, сообщают в пресс-службе правительства.
В Улан-Удэ отпраздновали Масленицу
Общество, Фото:
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