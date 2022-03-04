В Улан-Удэ осуждённые сыграли в ростовые шахматы





В необычном формате прошли соревнования по шахматам среди осужденных в исправительной колонии №8, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.Впервые в колонии состоялся турнир по шахматам с использованием ростовых шахматных фигур. Шахматы высотой около одного метра изготовили сами осуждённые - участники декоративно-прикладного творчества и шахматного кружка.Игроки отметили, что почувствовали себя настоящими стратегами, интеллектуальный турнир получился необычным и захватывающим. Особое впечатление на них произвели ростовые фигуры.