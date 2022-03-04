В Улан-Удэ осуждённые сыграли в ростовые шахматы

Такой турнир состоялся впервые
В необычном формате прошли соревнования по шахматам среди осужденных в исправительной колонии №8, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Впервые в колонии состоялся турнир по шахматам с использованием ростовых шахматных фигур. Шахматы высотой около одного метра изготовили сами осуждённые - участники декоративно-прикладного творчества и шахматного кружка.
Игроки отметили, что почувствовали себя настоящими стратегами, интеллектуальный турнир получился необычным и захватывающим. Особое впечатление на них произвели ростовые фигуры.
В мероприятиях принимают участие представители 33 районов республики и девяти регионов Дальнего Востока и Сибири
Временно меняется схема движения маршрутов общественного транспорта
Такой турнир состоялся впервые
Стала известна программа празднования Масленицы в Этнографическом музее
Бурятстат представил к 8 марта портрет средней жительницы Бурятии
Семьям оказывают различную помощь
Заболеваемость COVID-19 сохраняется на прежних позициях
Ещё одна представительница Бурятии стала второй вице-мисс
Жители столицы Бурятии бесплатно получат консультацию дерматовенеролога
К участию приглашаются работники сферы допобразования
Соревнования планируют провести в Улан-Баторе в июне
В отдельных районах ожидается сильный ветер
Мероприятие проведут на территории школы №9
В соревновании планируют участвовать спортсмены из Бурятии
На данный момент в акции принимают участие школы со всей страны, от Смоленска до Камчатки