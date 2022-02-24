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Жителей Улан-Удэ приглашают на празднование Масленицы

Жителей Улан-Удэ приглашают на празднование Масленицы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники конкурсов смогут выиграть барана, полтуши свиньи и другие ценные призы

6 марта в Бурятии состоится народное гуляние «Масленица – 2022». Мероприятие пройдёт в этнографическом музее народов Забайкалья.

Гости праздника смогут не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать участниками игровых анимационных площадок:
- «Встреча» - гостей музея будут приветствовать яркие ростовые куклы и знакомить с навигационной картой праздника, чтобы гости посетили каждую игровую площадку;
- «Заигрыш» - стилизованная площадка – мир песни, где можно будет исполнить не только русские народные песни, но и песни разных народов мира, попробовать себя в различных песенных жанрах;
- «Усладная» - фуд-кортовая площадка, которую украсит 8-метровая Масленичная кукла и где посетители смогут принять участие в традиционном приготовлении масленичных блинов;
- «Кадрильная» - здесь можно потанцевать русские народные танцы, поводить хороводы, принять участие в мастер-классе по русской народной кадрили и другим народным танцам;
- «Ярмарочная» - центральное место празднования «Широкой Масленицы», где выступят творческие коллективы, а посетители смогут принять участие в народных забавах, играх и конкурсе «Взятие ледового столба», который порадует своих покорителей ценными призами;
- «Блинная» – фуд-кортовая блинная станция, которую дополнит продуктовая ярмарка мёда, чая и орехов;
- «Потешная» - площадка с народными играми для детей, в которых можно поучаствовать самым маленьким гостям празднования и получить сладкие призы;
- «Масленичный экстрим» - гости музея смогут посоревноваться в силе и ловкости во время спортивных игр. Победитель силового масленичного экстрима получит половину туши свиньи.

Специально ко дню празднования организованы:
- Выставка самоваров – в доме М.В. Танского будут представлены 14 угольных самоваров от самого маленького на 2 литра и до самого большого на 8 вёдер. Будут экспонироваться и знаменитые победители промышленных выставок — тульские самовары с клеймами конца XIX - начала XX вв.
- Выставка «История православия в Бурятии» - в Никольской церкви посетители увидят копии различных документов и переписок, страницы из метрических книг церковных приходов, где велись записи о рождении, венчании прихожан. Также на выставке будут представлены старинные фотографии православных церквей конца XIX — начала XX вв.
- Конкурсы, игры, шествие, прощание с Масленицей и торжественное её сожжение.

Рядом с весенней фотозоной будет установлен сундук, куда каждый посетитель обязательно должен сбросить своё заветное желание, записанное на бумаге. Сундук во время шествия перенесут к масленичному чучелу, и каждое пожелание будет переложено в кармашек куклы.

Для гостей праздника будет организована большая автостоянка на поляне конечной остановки маршрута №37, откуда будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея.

Возрастное ограничение 0+
Масленица Бурятия Улан-Удэ Праздники этнографический музей

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