Григорий Ердомаев уверенно лидировал в течение всей программы
Житель Улан-Удэ Григорий Ердомаев выиграл в интеллектуальной передаче «Своя игра» (0+) на канале НТВ. Программа вышла в эфир накануне, 19 февраля. В начале шоу ведущий отметил, что по счёту это девятая игра, и это означает, что в следующей игре состоится финал турнира.
Соперниками улан-удэнца выступили московский юрист Владимир Цвингли и арбитражный управляющий из Санкт-Петербурга Евгений Караваев. Сам Ердомаев рассказал, что ему 40 лет, он закончил юридический факультет Бурятского госуниверситета, аспирантуру Российской академии государственной службы.
- Работаю юристом на заводе, увлекаюсь горным туризмом. В «Своей игре» принимаю участие в первый раз, но попасть сюда было мечтой большей части моей сознательной жизни, - признался житель бурятской столицы.
В течение игры – на протяжении трёх раундов – Григорий Ердомаев уверенно лидировал. В финале он ответил правильно на вопрос и стал победителем.
Жители республики в соцсетях активно поздравляют земляка с победой: «Восхищена игрой Григория! Молодец, помню со времён студенчества! Поздравляю!!!», «Григорий, спасибо за победу!», «Григорий Герасимович, молодец!!!», «Мотивация, пытливый ум, начитанность, упорство. Пример для подрастающего поколения. Это не залипать в ТикТоке».
Справка:
«Своя игра» (0+) — российская телевизионная игра-викторина.
В каждом выпуске программы место за игровыми пультами занимают три игрока. Игроки отвечают на вопросы из различных областей знаний. Каждый вопрос имеет свою стоимость. Если участник даёт верный ответ, сумма переходит к нему на счёт, если ошибается — очки снимаются. Игрок, набравший большее количество очков, объявляется победителем.
Улан-удэнец выиграл в передаче «Своя игра»
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