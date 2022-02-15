В Бурятии с работниками лесоприёмного пункта не заключали договоры

В дело вмешалась прокуратура



С тремя работниками лесоприемного пункта в Прибайкальском районе Бурятии индивидуальный предприниматель не заключил трудовые договоры.



Владельцу пункта внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.



В отношении работодателя возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27. КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Государственной инспекцией труда в республике виновный привлечён к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

