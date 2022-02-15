В дело вмешалась прокуратура
С тремя работниками лесоприемного пункта в Прибайкальском районе Бурятии индивидуальный предприниматель не заключил трудовые договоры.
Владельцу пункта внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работниками заключены трудовые договоры.
В отношении работодателя возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 5.27. КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Государственной инспекцией труда в республике виновный привлечён к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии с работниками лесоприёмного пункта не заключали договоры
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