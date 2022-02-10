11 ледовых переправ действуют в республике
9 февраля открыли шесть ледовых переправ в Баргузинском районе Бурятии. В эксплуатацию ввели переправы: Катунь-Курбулик, Курбулик-Центральный, Курбулик-Источник змеёвый, Курбулик-Огород, Курбулик-Площадь и Монахово-Катунь. Все ледовые дороги проходят через Чивыркуйский залив и находятся в Забайкальском национальном парке «Заповедное Подлеморье».
- Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки. Всего в этот зимний период планируется ввести в эксплуатацию 13 ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
На сегодняшний день в республике также действуют ледовые переправы в Улан-Удэ, Прибайкальском, Муйском и Селенгинском районах.
В МЧС напомнили правила переезда через переправу:
- дверцы транспортных средств должны быть открыты;
- ремни безопасности водителя и пассажиров отстёгнуты;
- стекла опущены, а дверца приоткрыта
- скорость движения по переправе не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров.
Запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.
В Бурятии открыли ещё шесть ледовых переправ
Общество, Фото:
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