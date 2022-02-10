В Бурятии открыли ещё шесть ледовых переправ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

11 ледовых переправ действуют в республике



9 февраля открыли шесть ледовых переправ в Баргузинском районе Бурятии. В эксплуатацию ввели переправы: Катунь-Курбулик, Курбулик-Центральный, Курбулик-Источник змеёвый, Курбулик-Огород, Курбулик-Площадь и Монахово-Катунь. Все ледовые дороги проходят через Чивыркуйский залив и находятся в Забайкальском национальном парке «Заповедное Подлеморье».



- Переправы оборудованы необходимым инвентарём, информационными щитами с правилами безопасности, установлены дорожные знаки. Всего в этот зимний период планируется ввести в эксплуатацию 13 ледовых переправ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



На сегодняшний день в республике также действуют ледовые переправы в Улан-Удэ, Прибайкальском, Муйском и Селенгинском районах.



В МЧС напомнили правила переезда через переправу:



- дверцы транспортных средств должны быть открыты;



- ремни безопасности водителя и пассажиров отстёгнуты;



- стекла опущены, а дверца приоткрыта



- скорость движения по переправе не более 20 километров в час, дистанция между движущимися машинами не менее 30 метров.



Запрещается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.





