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Иркутск примет первенство Сибири по греко-римской борьбе

Иркутск примет первенство Сибири по греко-римской борьбе
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях будут участвовать юноши в возрасте до 18 лет

В Иркутске, во дворце спорта «Труд» с 10 по 12 февраля состоится первенство Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвящённое 85-летию образования Иркутской области. В соревнованиях примут участие борцы из Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, Красноярского края и других сибирских регионов.

Первенство Сибири проводится по следующим весовым категориям: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 и 120 кг. К соревнованиям допускаются юноши 2005-2006 годов рождения, имеющие спортивную подготовку не ниже второго юношеского разряда. Самой многочисленной станет команда Иркутской области, в состав которой входит более 50 спортсменов.


По итогам турнира будет сформирована сборная команда Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе для участия в первенстве России, которое состоится с 13 по 18 марта в Республике Башкортостан.

Первенство Сибири проводится без зрителей, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
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