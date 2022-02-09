В Забайкалье объявлен конкурс на автобусные перевозки по 9 маршрутам

Заявки принимаются по 11 февраля



В Забайкальском крае объявлен открытый конкурс на право осуществления регулярных перевозок по девяти межмуниципальным маршрутам.



Как сообщили в пресс-службе министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона, речь идет о маршрутах Оловянная – Борзя, Сретенск – Нерчинский Завод, Улёты – Горный, Шилка – Верх-Усугли, Чита – Кыра, Балей – Оловянная, Цаган-Ола – Чита, Чита – Первомайский, Ленинский (Улётовский) – Чита.



Конверты с заявками принимаются и регистрируются в рабочие дни с 9 февраля по 11 февраля по адресу: город Чита, улица Чкалова, 136, кабинет 507. Рассмотрение заявок и подведение итогов состоится 14 февраля.



Подробная информация для перевозчиков размещена на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

