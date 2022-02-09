В Улан-Удэ появились инспекторы по отдалённым микрорайонам



- своевременное реагирование и решение вопросов жизнеобеспечения (отлов безнадзорных животных, коммунальные аварии, состояние дорог, регулярность движения общественного транспорта, обслуживание ресурсоснабжающими и управляющими организациями), благоустройства (наружное освещение, озеленение, детские и спортивные площадки, места отдыха), санитарного состояния (кошение травостоя, вывоз ТКО, контейнерные площадки, несанкционированные свалки);

- своевременное реагирование и решение вопросов развития закреплённых микрорайонов (социальная, инженерная, транспортная инфраструктура);

- выездные обследования, своевременное реагирование на вопросы, возникающие в результате чрезвычайных ситуаций (аварийные ситуации, пожары, паводки и затопления, сигналы о неблагополучии в семьях с несовершеннолетними детьми);

- информирование населения, работа с жителями на обслуживаемой территории.



От жителей микрорайонов ждут обратную связь, сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района.



С начала этого года в структуру администрации Октябрьского района Улан-Удэ введены три должности инспекторов по отдалённым микрорайонам. С 4 февраля инспекторы приступили к работе на закреплённых микрорайонах.Инспектор Ирина Ким закреплена за микрорайонами Горького, Комушка, Радужный, Перспектива. Приём населения: понедельник, вторник, четверг с 10:00 до 12:00 в здании бывшего клуба «Барс» (ул. Северная, 92), тел. 89516302944.Инспектор Евелина Москвичёва закреплена за микрорайонами Южный, Таёжный, Импульс. Приём населения: среда с 17:00 до 19:00, суббота с 12:00 до 14:00 по ул. Сахалинская, 32 (фойе), тел. 89516322540.Инспектор Светлана Радионова закреплена за микрорайонами Забайкальский, Светлый. Приём населения: вторник, среда, четверг с 16:00 до 17:30 в доме культуры «Забайкальский» (ул. Совхозная, 50д), тел. 89243962543.В должностные обязанности инспекторов входят следующие вопросы: