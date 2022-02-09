С улиц Улан-Удэ круглосуточно убирают снег

За шесть дней вывезли 396 «КамАЗов» снега



За шесть дней февраля с городских улиц было вывезено 3960 кубометров снега, такой объём равен 396 «КамАЗам», сообщают в комбинате по благоустройству Улан-Удэ.



Сотрудники комбината ведут круглосуточную работу по уборке снега и подсыпке улиц. Для этого на улицы города выезжают порядка 70 единиц техники и 100 уборщиков территорий, которые очищают и посыпают наиболее опасные участки - в первую очередь, крутые спуски и подъёмы, мосты, перекрёстки, остановки. Максимальное внимание уделяется пешеходным зонам и подходам к остановкам общественного транспорта.



Информацию о необходимости подсыпки городских улиц горожане могут сообщать по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: 379-646; 380-838.



