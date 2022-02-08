Улан-удэнцев опрашивают о проблеме с безнадзорными собаками

Горожан приглашают высказаться об эффективности закона об ответственном обращении с животными
В Улан-Удэ проводится анкетирование по проблеме бездомных животных среди жителей города. Опрос на платформе обратной связи сайта «Госуслуги. Общественное голосование» нужен для изучения мнения горожан о работе с бездомными животными.
- Важно ваше мнение о том, как решать проблему с бродячими животными. Ловить, стерилизовать и отпускать обратно или пожизненно содержать в приютах? Считаете ли вы эффективным закон об ответственном обращении с животными или в него нужно внести изменения? – сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Перейти к опросу можно следующими способами:
– перейти по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/31766/ авторизоваться и ответить на вопросы;
– зайти на сайт администрации Улан-Удэ. На главной странице размещён виджет «Мой выбор, моё будущее», нажать «Участвовать». Кликнуть по интересующему опросу. Система перенаправит на сайт «Госуслуг», где необходимо авторизоваться, затем нажать «Перейти к опросу».
Опрос будет доступен до 28 февраля.
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