Улан-удэнцев опрашивают о проблеме с безнадзорными собаками

Горожан приглашают высказаться об эффективности закона об ответственном обращении с животными



В Улан-Удэ проводится анкетирование по проблеме бездомных животных среди жителей города. Опрос на платформе обратной связи сайта «Госуслуги. Общественное голосование» нужен для изучения мнения горожан о работе с бездомными животными.



- Важно ваше мнение о том, как решать проблему с бродячими животными. Ловить, стерилизовать и отпускать обратно или пожизненно содержать в приютах? Считаете ли вы эффективным закон об ответственном обращении с животными или в него нужно внести изменения? – сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Перейти к опросу можно следующими способами:

– перейти по ссылке https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/31766/ авторизоваться и ответить на вопросы;

– зайти на сайт администрации Улан-Удэ. На главной странице размещён виджет «Мой выбор, моё будущее», нажать «Участвовать». Кликнуть по интересующему опросу. Система перенаправит на сайт «Госуслуг», где необходимо авторизоваться, затем нажать «Перейти к опросу».



Опрос будет доступен до 28 февраля.



