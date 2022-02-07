Список озвучили в минтрансе
В Бурятии населённые пункты с численностью от 100 до 500 человек продолжают обеспечивать услугами сотовой связи и доступом в Интернет. В прошлом году базовые станции запустили в 19 сёлах республики, в этом году установка запланирована ещё в 20-ти, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
Стали известны населенные пункты, где в этом году появятся базовые станции сотовой связи стандарта 2G/4G: село Харитоново (Тарбагатайский район), улусы Верхний Бургалтай и Малый Нарын, село Хулдат (Джидинский район), улус Далахай (Закаменский район), посёлок Хара-Кутул (Заиграевский район), посёлок Монгой (Баунтовский эвенкийский район), улус Балакта и посёлок Боксон (Окинский район), улус Холодная и посёлок Уоян (Северо-Байкальский район), село Кибалино (Иволгинский район), улусы Ашанга и Тохорюкта (Хоринский район), село Старые Ключи (Бичурский район) , улус Шулута (Тункинский район), село Макаринино (Баргузинский район), посёлок Исток (Прибайкальский район), улус Хонхино (Курумканский район).
До 2030 года в Бурятии планируется запустить базовые станции более чем в 90 населённых пунктах с численностью от 100 до 500 жителей.
В прошлом году связь и интернет появились в 19 сёлах республики: Булум, Зун-Хурай, Майла, Ониноборск, Санномыск, Хандагай, Дэдэ-Сутой, Куготы, Убур-Киреть, Субуктуй, Новодесятниково, Улентуй, Нестериха, Суво, Россошино, Ангир, Куорка, Алан, Нарын.
Ещё 20 сёл Бурятии получат мобильную связь с доступом в Интернет
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