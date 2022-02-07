Российские блогеры путешествовали по Бурятии на внедорожниках

В Бурятии побывали 15 экипажей экспедиции Red Off-road Expedition



Российский ютуб-канал «дОроги дорОги» и экспедиционный проект Red off-road Expedition сняли выпуск про экстремальное путешествие на внедорожниках по бурятской стороне Байкала (12+). В экспедиции участвовали 15 экипажей со всей России. Ведущий выпуска и автор канала Евгений Шаталов.



Путешественники во время экспедиции успели переночевать в юртах, где основание - это крепкий лёд Байкала глубиной 800 метров, посетить Джергинский заповедник, Умхейские горячие источники и насладиться красотой бурятских дацанов.



- Среди нас были и подготовленные к off-road экспедиционные внедорожники, и вполне стандартные автомобили 4x4 от УАЗ Патриот и даже ГАЗ Соболь, до популярных среди авто путешественников Тойота Ленд Крузер 90, Toyota Prado 150 и TLC 200. Пока всё идёт по плану, - заявил Шаталов.









Путешественников ждал маршрут по 110-му зимнику и Байкальско-Амурской Магистрали (БАМ). Сначала они планировали доехать до Джергинского заповедника и попасть на Умхейские горячие источники.- Мы сейчас едем в сторону Усть-Баргузина, затариваемся продуктами, бензином и выезжаем по 110-му зимнику на западный БАМ. Это интереснейший и очень красивый маршрут, на него мы закладываем 3 дня и 2 ночёвки, – рассказывает ведущий.Путешествуя по Баргузинской долине, один из участников экспедиции остановился «побурханить» на обо.- Мы остановились в этом значимом месте, чтобы поблагодарить духов Байкала. Я этого сначала не сделал, и мне пробило колесо. Сейчас мы остановились «побурханить», чтобы впереди была гладкая дорога и никаких происшествий, - поделился участник экспедиции.В пути путешественники заехали в Баргузинский дацан. Ведущий восхитился этим местом, где он как сам заявил, хотел бы остаться.- Стоит дацан на очень красивом месте. Просто необыкновенно у подножья красивой горы. Так прям хочется здесь остаться, - рассказал Шаталов.Первый день закончился на Умхейских горячих источниках. Участники экспедиции оценили термальные источники, искупавшись при морозе -25 градусов.- У нас почти 12 часов ночи, но движуха в самом разгаре, люди всё прибывают и прибывают. В этом горячем источнике температура воды примерно +23 градуса, но я туда не пойду, потому что на улице холодно. А ребятам моим хорошо, они как макаки развлекаются в этой горячей воде, - с улыбкой пояснил Шаталов.На следующий день экспедиция держала путь к Джергинскому заповеднику.- Для проезда через Джергинский заповедник необходимо: оформить пропуск на КПП у инспекторов заповедника, оформить документы и переписать номера автомобилей, - рассказал Шаталов.Дальнейшее путешествие планируют показать в следующем выпуске.