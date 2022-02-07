Улан-удэнцы активно отговаривают якутянку от переезда сюда

Споры по поводу жизни в столице Бурятии разгорелись из-за просьбы жительницы Якутии
Девушка из другого региона попросила помощи в паблике «Весь Улан-Удэ». Она планирует переехать в Улан-Удэ и спросила, в каком районе будет лучше всего жить.
«Хочу переехать в Улан-Удэ. Была в этом городе в глубоком детстве, родилась там. Можете подсказать, в какой район лучше переезжать?» - написала девушка.
Она пояснила, что нужна хорошая инфраструктура, в том числе для детей.
«Школа, супермаркеты, чтобы всё было рядом. Чтобы дети первое время не терялись», - уточнила жительница другого региона.
Обращение получило много отзывов. Под публикацией за несколько часов собралось почти 700 комментариев.
Местные жители в основном отдают предпочтение отдалённым от центра Улан-Удэ района. Таким как 40-е и 20 кварталы, 100-е. Некоторые подписчики советуют Поселье и Восточный. Своё мнение они аргументируют тем, что там чище воздух и хорошая инфраструктура.
«Я бы посоветовал 100 кварталы. Там чистый воздух», «100-е кварталы, хорошая новая школа, торговый центр Мёд (бассейн, фитнес-зал), новые сады, Амбулатория. Все рядом», «Нам квартала роднее там воздух чистый, поликлиник школ много», «47 квартал, всё рядом и школы, и сады, и больницы, магазины, трамвайная и автобусная остановки, можно уехать хоть куда, ТРЦ», «Мы жили в 105м, тут хорошо, почти всегда тихо, новостройки поэтому подъезды не убиты, чисто», - прокомментировали публикацию.
Но всё же набралось и очень много негативных мнений об Улан-Удэ.
«Когда-то давно бы посоветовал бы, сейчас многое изменилось и лучше другой город чем этот, всё потому что развитие в нём нет, одни ТРЦ, ТЦ и бизнес центры которые полупустые уже. Структура города ужасная, озеленение - это бизнес. Город серый, какой он раньше зелёный был, а теперь...», «Люди галопом бегут из Улан-Удэ, даже не вздумайте», «Нет смысла переезжать в тот город, из которого все бегут. Если говорить о переезде, то, пожалуй, не в У-У. К сожалению, мы здесь не живём, а выживаем», «Рассмотрите другие города, здесь ловить нечего», - вот лишь некоторые комментарии недовольных пользователей.
Люди советуют другие города. Многие говорят переехать «хотя бы» в Иркутск. Набралось пару комментариев о Тюмени и Краснодаре, некоторые предпочли посоветовать Новосибирск, Краснодар и Ставрополь.
«В Питер, Новосибирск, Иркутск, Новороссийск. Очень большой выбор есть. Ну почему сюда? Я 100500 раз пожалела, что сюда переехала», - написала одна девушка.
Нашлись и те немногие, кто против подобных высказываний.
«Сколько агрессии... Раз так плохо - езжайте отсюда сами, зачем решать за другого человека, в какой город?», «Все советует не переезжать, все здесь так хреново. Вопрос вы все здесь что делаете?».
Споры по поводу переезда вынудили автора публикации написать, откуда она.
«Здравствуйте. Я автор данного объявления. Смотрю многие пишут оставаться там, где сейчас живем. Живём мы сейчас в Якутии, города Ленск. Зарплаты у нас почти такие же как у вас (смотрела объявления), но при этом у нас цены выше ваших. Жильё снять дороже, и на продукты 100% выше цены. А чтобы выбраться отсюда в отпуск, очень много денег надо (только на самолете)», - оправдалась девушка.
Своим комментарием жительнице Ленска не удалось разубедить жителей Улан-Удэ. Под её подписью также разгорелся спор. Девушку всеми силами пытались переубедить. Впрочем, пользователи продолжают оставлять советы тех районах, в которых живут сами.
Улан-удэнцы активно отговаривают якутянку от переезда сюда
Общество, Фото:
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