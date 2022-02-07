Анна Сушко выиграла медаль в стрельбе из пневматического оружия
Спортсменка из Бурятии Анна Сушко стала бронзовым призёром чемпионата России по пулевой стрельбе в упражнении ВП-60.
Лично-командный чемпионат по пулевой стрельбе из пневматического оружия и первый этап кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия завершились 7 февраля в Ижевске. В нём приняли участие сильнейшие пулевики из 40 регионов страны.
Соревнования являются отборочным на кубок мира, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Пулевик из Бурятии стала призёром чемпионата России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Забайкальцы могут посетить её бесплатно
Она протянется от границы с Бурятией до Внутренней Монголии
Лыжница стала лучшей в гонке классическим стилем на 10 км
С начала года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей
Анна Сушко выиграла медаль в стрельбе из пневматического оружия
Сова спокойно отреагировала на появление гостей
Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни
Иван Григорьевич Попов ушёл на фронт в 17 лет
Заповедник участвует в туристическом конкурсе
Количество желающих пока превышает количество доз вакцины
В этом году, в отличие от 2020-го, в республике есть заболевшие гриппом
Акция продлилась всего пять минут
Авиаперелёты сейчас оказались доступнее, чем в 80-х
В Бурятии побывали 15 экипажей экспедиции Red Off-road Expedition
Микроскопических тихоходок можно встретить в «Заповедном Подлеморье»