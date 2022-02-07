Пулевик из Бурятии стала призёром чемпионата России

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта РБ

Анна Сушко выиграла медаль в стрельбе из пневматического оружия



Спортсменка из Бурятии Анна Сушко стала бронзовым призёром чемпионата России по пулевой стрельбе в упражнении ВП-60.



Лично-командный чемпионат по пулевой стрельбе из пневматического оружия и первый этап кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия завершились 7 февраля в Ижевске. В нём приняли участие сильнейшие пулевики из 40 регионов страны.



Соревнования являются отборочным на кубок мира, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

