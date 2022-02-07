Меньше всего добровольных помощников полиции оказалось в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области
ГИБДД разъяснила гражданам, как правильно фиксировать нарушения ПДД на фото и видео, чтобы водителя можно было найти и привлечь к ответственности. Сигналы от граждан будут приняты во внимание только в случае серьёзных инцидентов.
ГИБДД призывает граждан передавать полиции фотографии и видеозаписи с фактами нарушений правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные на видеорегистраторы, мобильные телефоны и фотоаппараты, обращение размещено на сайте Госавтоинспекции России.
- Не оставайтесь равнодушными, ведь нарушения могут уверить нарушителей в безнаказанности, а их противоправное поведение может привести к непоправимым последствиям, – призывает граждан ГИБДД.
Согласно опросу классифайда Drom.ru, многие россияне согласны жаловаться на сограждан, нарушающих ПДД, если такая функция появится в этом сервисе.
Из 11 тысяч опрошенных из разных регионов России 67 процентов готовы сообщать о нарушителях ПДД. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга их число доходит до 80 процентов.
Меньше всего хотят докладывать о нарушениях ПДД жители Забайкальского края, Бурятии и Амурской области.
Жители Бурятии неактивно докладывают на водителей-лихачей
Общество, Фото:
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