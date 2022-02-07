 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

Популярное

Жители Бурятии неактивно докладывают на водителей-лихачей

Жители Бурятии неактивно докладывают на водителей-лихачей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Меньше всего добровольных помощников полиции оказалось в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области

ГИБДД разъяснила гражданам, как правильно фиксировать нарушения ПДД на фото и видео, чтобы водителя можно было найти и привлечь к ответственности. Сигналы от граждан будут приняты во внимание только в случае серьёзных инцидентов.

ГИБДД призывает граждан передавать полиции фотографии и видеозаписи с фактами нарушений правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные на видеорегистраторы, мобильные телефоны и фотоаппараты, обращение размещено на сайте Госавтоинспекции России.

- Не оставайтесь равнодушными, ведь нарушения могут уверить нарушителей в безнаказанности, а их противоправное поведение может привести к непоправимым последствиям, – призывает граждан ГИБДД.

Согласно опросу классифайда Drom.ru, многие россияне согласны жаловаться на сограждан, нарушающих ПДД, если такая функция появится в этом сервисе.

Из 11 тысяч опрошенных из разных регионов России 67 процентов готовы сообщать о нарушителях ПДД. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга их число доходит до 80 процентов.

Меньше всего хотят докладывать о нарушениях ПДД жители Забайкальского края, Бурятии и Амурской области.
ГИБДД водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за сутки коронавирусом заболели свыше 1600 жителей
В Бурятии за сутки коронавирусом заболели свыше 1600 жителей
Общество, 07.02.2022
Коронавирус унёс жизни ещё десяти жителей республики
В Улан-Удэ спасают собаку с арбалетной стрелой в голове
В Улан-Удэ спасают собаку с арбалетной стрелой в голове
Общество, 07.02.2022
«Зрелище было жуткое», - рассказали волонтёры
Жители Бурятии неактивно докладывают на водителей-лихачей
Жители Бурятии неактивно докладывают на водителей-лихачей
Общество, 07.02.2022
Меньше всего добровольных помощников полиции оказалось в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области
Прокуратура помогла вернуть жителю Бурятии более 35 тысяч рублей
Прокуратура помогла вернуть жителю Бурятии более 35 тысяч рублей
Общество, 07.02.2022
Работодатель не реагировал на обращения мужчины  
В Бурятии наркозависимых водителей лишили прав
В Бурятии наркозависимых водителей лишили прав
Общество, 07.02.2022
С автомобилистами разбирались суде
В Улан-Удэ днём до -9 градусов
В Улан-Удэ днём до -9 градусов
Общество, 07.02.2022
Синоптики прогнозируют небольшой снег по республике
Жительницы Шелехова перечислили аферистам по миллиону
Жительницы Шелехова перечислили аферистам по миллиону
Общество, 06.02.2022
Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных компаний
Бурятский лама рассказал о значении хадаков
Бурятский лама рассказал о значении хадаков
Общество, 06.02.2022
По его словам, испорченные, старые хадаки держать дома нельзя
Жительница Бурятии отмечает столетний юбилей
Жительница Бурятии отмечает столетний юбилей
Общество, 06.02.2022
За свою трудовую деятельность Ксения Ивановна награждена почётными грамотами, является ветераном труда
В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
Общество, 06.02.2022
Специалисты проконсультируют жителей, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^