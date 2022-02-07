Жители Бурятии неактивно докладывают на водителей-лихачей

Меньше всего добровольных помощников полиции оказалось в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области



ГИБДД разъяснила гражданам, как правильно фиксировать нарушения ПДД на фото и видео, чтобы водителя можно было найти и привлечь к ответственности. Сигналы от граждан будут приняты во внимание только в случае серьёзных инцидентов.



ГИБДД призывает граждан передавать полиции фотографии и видеозаписи с фактами нарушений правил дорожного движения (ПДД), зафиксированные на видеорегистраторы, мобильные телефоны и фотоаппараты, обращение размещено на сайте Госавтоинспекции России.



- Не оставайтесь равнодушными, ведь нарушения могут уверить нарушителей в безнаказанности, а их противоправное поведение может привести к непоправимым последствиям, – призывает граждан ГИБДД.



Согласно опросу классифайда Drom.ru, многие россияне согласны жаловаться на сограждан, нарушающих ПДД, если такая функция появится в этом сервисе.



Из 11 тысяч опрошенных из разных регионов России 67 процентов готовы сообщать о нарушителях ПДД. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга их число доходит до 80 процентов.



Меньше всего хотят докладывать о нарушениях ПДД жители Забайкальского края, Бурятии и Амурской области.

