 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

Популярное

В Иркутской области пожарные отремонтировали печь в доме матери-одиночки

В Иркутской области пожарные отремонтировали печь в доме матери-одиночки
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Женщина воспитывает двоих детей

Тулунские пожарные отремонтировали печь в доме одинокой мамы с двумя детьми.

Во время одного из профилактических рейдов инспекторы обратили внимание на дым, который шёл из дверей, окон и даже из-под крыши дома, где проживает одинокая мама с двумя детьми 10 и 15 лет.

- Это было похоже на пожар: густой дым валил на улицу из деревянного пристроя к жилому дому. Но хозяйка объяснила, что так у неё топится печь. Труба не чистилась много лет и, по-видимому, не справлялась со своей функцией. Внутри помещение котельной было заполнено едким дымом настолько, что женщине приходилось топить печь, буквально ползком добираясь до топки. Через щели дым попадал и в дом. Из-за проблемы с печным отоплением дом не прогревался, и женщине приходилось топить печь всю ночь. Конечно, ни о какой пожарной безопасности в жилье и речи быть не могло, - сказала инструктор противопожарной профилактики пожарно-спасательной службы Иркутской области Алёна Шемякова.


Проблему необходимо было решать срочно – в таких условиях пожар мог вспыхнуть в любое время. Начальник 2 караула 20 пожарно-спасательной части по охране города Тулуна Артём Жигачев откликнулся на проблему малообеспеченной семьи. Уже на следующий день Артём Жигачев и Алексей Шемяков, житель города Тулуна, провели ремонт печи. Нагар в трубе около двух с половиной метров скопился за годы топки печи креозотной шпалой.

Около пяти часов пожарный и его помощник прочищали дымоход и ремонтировали печь. Результатом их труда стало тепло в доме, где живёт мама с двумя детьми. Государственные инспекторы по пожарному надзору установили в их доме пожарные извещатели, сделав максимально возможное для того, чтобы обезопасить семью.
Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прокуратура помогла вернуть жителю Бурятии более 35 тысяч рублей
Прокуратура помогла вернуть жителю Бурятии более 35 тысяч рублей
Общество, 07.02.2022
Работодатель не реагировал на обращения мужчины  
В Бурятии наркозависимых водителей лишили прав
В Бурятии наркозависимых водителей лишили прав
Общество, 07.02.2022
С автомобилистами разбирались суде
В Улан-Удэ днём до -9 градусов
В Улан-Удэ днём до -9 градусов
Общество, 07.02.2022
Синоптики прогнозируют небольшой снег по республике
Жительницы Шелехова перечислили аферистам по миллиону
Жительницы Шелехова перечислили аферистам по миллиону
Общество, 06.02.2022
Мошенники заманивают жертву не только обещанием быстрой и большой прибыли, но и названиями известных компаний
Бурятский лама рассказал о значении хадаков
Бурятский лама рассказал о значении хадаков
Общество, 06.02.2022
По его словам, испорченные, старые хадаки держать дома нельзя
Жительница Бурятии отмечает сегодня столетний юбилей
Жительница Бурятии отмечает сегодня столетний юбилей
Общество, 06.02.2022
За свою трудовую деятельность Ксения Ивановна награждена почётными грамотами, является ветераном труда
В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
В Бурятии заработает «горячая линия» по качеству парфюмерно-косметической продукции
Общество, 06.02.2022
Специалисты проконсультируют жителей, дадут рекомендации по её выбору, порядку её возврата
Иркутянин избил 88-летнюю мать до смерти
Иркутянин избил 88-летнюю мать до смерти
Общество, 06.02.2022
На допросе мужчина признался в содеянном

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^