В Иркутской области пожарные отремонтировали печь в доме матери-одиночки



Проблему необходимо было решать срочно – в таких условиях пожар мог вспыхнуть в любое время. Начальник 2 караула 20 пожарно-спасательной части по охране города Тулуна Артём Жигачев откликнулся на проблему малообеспеченной семьи. Уже на следующий день Артём Жигачев и Алексей Шемяков, житель города Тулуна, провели ремонт печи. Нагар в трубе около двух с половиной метров скопился за годы топки печи креозотной шпалой.



Около пяти часов пожарный и его помощник прочищали дымоход и ремонтировали печь. Результатом их труда стало тепло в доме, где живёт мама с двумя детьми. Государственные инспекторы по пожарному надзору установили в их доме пожарные извещатели, сделав максимально возможное для того, чтобы обезопасить семью.



Тулунские пожарные отремонтировали печь в доме одинокой мамы с двумя детьми.Во время одного из профилактических рейдов инспекторы обратили внимание на дым, который шёл из дверей, окон и даже из-под крыши дома, где проживает одинокая мама с двумя детьми 10 и 15 лет.- Это было похоже на пожар: густой дым валил на улицу из деревянного пристроя к жилому дому. Но хозяйка объяснила, что так у неё топится печь. Труба не чистилась много лет и, по-видимому, не справлялась со своей функцией. Внутри помещение котельной было заполнено едким дымом настолько, что женщине приходилось топить печь, буквально ползком добираясь до топки. Через щели дым попадал и в дом. Из-за проблемы с печным отоплением дом не прогревался, и женщине приходилось топить печь всю ночь. Конечно, ни о какой пожарной безопасности в жилье и речи быть не могло, - сказала инструктор противопожарной профилактики пожарно-спасательной службы Иркутской области Алёна Шемякова.