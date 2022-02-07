Синоптики прогнозируют небольшой снег по республике
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 февраля по республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19, -24, местами -29,-34, по Прибайкалью и южной половине -13,-18, днём -10,-15, местами -4,-9 по крайнему северу -17,-22.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -17,-19, днём -7,-9.
В Улан-Удэ днём до -9 градусов
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